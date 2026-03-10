В России магазины у дома стали открываться в шесть раз реже

В 2025 году число открытий магазинов у дома сократилось в России в шесть раз. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Infoline.
В прошлом году ретейлеры товаров повседневного спроса (FMCG-ретейлеры), входящие в топ-200 крупнейших по обороту, открыли 952 магазина шаговой доступности. В 2024-м появилось 5660 новых точек такого формата.
Сильнее всего количество открытий упало у сетей алкомаркетов «Красное & Белое», «Бристоль», а также у продуктовых ретейлеров «Вкусвилл» и «Ярче». Среди региональных игроков самое заметное снижение показала сеть магазинов у дома «Серебряный шар», работающая в Хакасии, Туве и Красноярском крае.
Одна из причин спада ― ограничение на продажу алкоголя и ужесточение требований к расположению таких точек продаж, которые ввели в ряде регионов, включая Вологодскую, Курганскую, Московскую области, Пермский край и Республику Алтай. Из-за новых требований ретейлеры вынуждены пересматривать портфель магазинов и закрывать точки, которые подпадают под новые требования.
Другой фактор ― насыщение рынка. По мнению руководителя проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Романа Самойлова, во многих городах плотность магазинов шаговой доступности уже достигла предела. Если раньше сети соревновались в скорости открытия новых точек, то теперь все больше внимания уделяют рентабельности каждого магазина, отмечает эксперт.
Одновременно растут сроки окупаемости новых объектов. Сейчас они могут достигать одного года, хотя раньше составляли около шести месяцев, указывает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.
Снижение открытий новых магазинов продолжится и в 2026 году, считает Роман Самойлов. В дальнейшем увеличение количества торговых площадей будет достигаться в основном благодаря развитию мягких и жестких дискаунтеров.