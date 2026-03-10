В России магазины у дома стали открываться в шесть раз реже

Другой фактор ― насыщение рынка. По мнению руководителя проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Романа Самойлова, во многих городах плотность магазинов шаговой доступности уже достигла предела. Если раньше сети соревновались в скорости открытия новых точек, то теперь все больше внимания уделяют рентабельности каждого магазина, отмечает эксперт.