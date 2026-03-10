ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube
Вышел трейлер четвертого сезона хоррора «Извне»
Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
Опрос: большинство россиян поддерживают запрет англицизмов в рекламе
Триллер «Олдбой» Пак Чхан-ука возвращается в кинотеатры в 4K-реставрации
В Москве начали делать операции по пересадке рук
Новый фильм Гая Ричи, «Грязные деньги», выйдет в мае. Показываем локализованный трейлер
В России магазины у дома стали открываться в шесть раз реже
Crocs выпустит джиббитс с обезьянкой Панчем
Юрий Стоянов выпустил музыкальный альбом
Героиня культовой «Коралины» станет куклой Monster High
На футбольном матче в Бразилии судья дал 23 красные карточки. Это больше, чем игроков на поле
Apple представила новые эмодзи
«Иванушки International» изменят название из‑за закона о запрете англицизмов
Арнольд Шварценеггер снимется в фильме «Король Конан»
Россияне смогут отказаться от услуг, оказываемых с помощью ИИ
Джефф Дэниелс сыграет миллиардера в пятом сезоне «Утреннего шоу»
Дональд Гловер озвучил Йоши в «Супер Марио: Галактическое кино». Посмотрите финальный трейлер
Фея Динь-Динь из «Питера Пэна» получит лайв-экшн-сериал на Disney+
Исследование: общение с токсичными людьми ускоряет старение
В Нижнем Новгороде мальчику не продали цветы в магазине. Он хотел подарить их маме на 8 Марта
Вышел трейлер фильма «Вне закона» Гая Ричи с Генри Кэвиллом и Джейком Джилленхолом
Стали известны обладатели награды Американского общества кинооператоров
Эль Фэннинг в роли матери-одиночки в трейлере «У Марго проблемы с деньгами»
Пол Беттани прокомментировал слухи о кастинге на роль Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру»
Фигуристка ЦСКА заявила, что спортсмены лишились полноценных тренировок из‑за обрушения крыши катка
В Лос-Анджелесе неизвестная женщина обстреляла особняк Рианны
В Москве начали демонтировать новогодние световые украшения

Афиша Daily

Rae Sremmurd выступят в Москве. Концерт состоится 16 мая на «ВТБ Арене».

Братья Свей Ли и Слим Джимми впервые представят в России свои главные хиты, включая легендарный трек «Black Beatles», ставший неофициальным гимном вирусного манекен-челленджа 2016 года.

«2016-й был безумным годом: Лео наконец получил „Оскара“, мы все ловили покемонов в парках, спорили об „Игре престолов“ и замирали под „Black Beatles“. 16 мая мы хотим вернуть россиянам то самое настроение. 

На одной площадке соберутся 12 тыс. зрителей — поколение, заставшее вирусный манекен-челлендж и эпоху расцвета стримингов», — отметил Руслан Колюх, управляющий партнер агентства IPG, которое занимается продвижением концерта Rae Sremmurd.

Rae Sremmurd — американский хип-хоп-дуэт, состоящий из двух братьев, Халифа Брауна (Swae Lee) и Ааквила Брауна (Slim Jxmmi). Название коллектива читается как обратное Ear Drummers (отсылка к лейблу Майка Уилла).

Swae Lee должен был выступить в Москве в 2025 году, но концерт так и не состоялся. Как пояснили организаторы, рэпер не смог вовремя получить российскую визу.

