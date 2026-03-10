Новый фильм Гая Ричи, «Грязные деньги», выйдет в мае. Показываем локализованный трейлер

Изначально проект назывался «Вне закона». Продюсер фильма Айван Эткинсон ранее говорил, что фильм изначально задумывался как чистый экшн, однако «благодаря юмору и авторскому подходу Гая Ричи „Грязные деньги“ превратились в особенную историю на стыке жанров, которая не укладывается в стандартные

представления о боевиках». При этом создатели «Грязных денег» последовательно уходили от жанровых клише и стереотипов.