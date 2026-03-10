Новый фильм Гая Ричи, «Грязные деньги», выйдет в мае. Показываем локализованный трейлер

«Централ Партнершип» показала локализованный трейлер боевика «Грязные деньги» Гая Ричи. Премьера состоится в мае, точная дата пока неизвестна. Цифровым дистрибьютором фильма в России выступает «Кинопоиск».
Фильм расскажет о тайных наемниках Сиде и Бронко. Когда безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, герои получают задание вернуть деньги любой ценой.
Изначально проект назывался «Вне закона». Продюсер фильма Айван Эткинсон ранее говорил, что фильм изначально задумывался как чистый экшн, однако «благодаря юмору и авторскому подходу Гая Ричи „Грязные деньги“ превратились в особенную историю на стыке жанров, которая не укладывается в стандартные
представления о боевиках». При этом создатели «Грязных денег» последовательно уходили от жанровых клише и стереотипов.
Главные роли в ленте исполнили Джейк Джилленхол («Исходный код») и Генри Кэвилл («Ведьмак»). В актерский состав также вошли Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Эйса Гонсалес («Задача трех тел»), Кристофер Хивью («Близнец»), Фишер Стивенс («Завтра наступит сегодня») и другие.
«Грязные деньги» — третий фильм Гая Ричи с участием Генри Кэвилла после «Министерства неджентльменских дел» и «Агентов А.Н.К.Л.» и третья работа с Эйсой Гонсалес после «Министерства неджентльменских дел» и «Источника вечной молодости». А Джейк Джилленхол до этого снимался у Ричи в фильме «Переводчик».