ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube

Согласно части 10.7 статьи 5 ФЗ «О рекламе», распространение рекламы не допускается на информационных ресурсах нежелательных организаций, общественных или религиозных объединений, которые ликвидированы судом или деятельность которых в РФ запрещена, а также «других информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации».