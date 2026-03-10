ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube
Триллер «Олдбой» Пак Чхан-ука возвращается в кинотеатры в 4K-реставрации

16 апреля кинокомпания «Пионер» выпускает в российский прокат 4K-реставрацию культового триллера о мести «Олдбой» Пак Чхан-ука 2003 года. Фильм можно будет увидеть в двух версиях: на языке оригинала с русскими субтитрами и в дублированной версии.

«Олдбой» — брутальный неонуарный триллер о мести и ее разрушительных последствиях. В центре сюжета — мужчина по имени О Дэ-су, которого похищают и держат в заточении 15 лет. Освободившись, герой ищет того, кто разрушил его жизнь. Фильм занимает особое место в истории южнокорейского кино и считается одним из главных азиатских хитов и лучших триллеров XXI века.

В 2004 году картина стала сенсацией основного конкурса Каннского кинофестиваля и получила Гран-при — вторую по значимости награду смотра. Председатель жюри Квентин Тарантино назвал фильм «абсолютным шедевром» и одним из важнейших произведений своего времени. Международный успех «Олдбоя» стал поворотной точкой для современного корейского кино, закрепив его статус одного из самых ярких и влиятельных культурных явлений начала XXI века.

Олдбой
Боевик / Южная Корея, 2003
