В Москве начали делать операции по пересадке рук

В столице врачи совершили медицинский прорыв и впервые в России запустили новое направление ― трансплантацию рук после их утраты. Это одно из самых сложных направлений в современной хирургии и микрохирургии в мире, сообщили в Министерстве здравоохранения и Департамента здравоохранения Москвы.
«Некоторым пациентам в силу особенностей травм их рук нельзя помочь с помощью каких-либо реконструктивно-пластических операций, им требуется полноценное восстановление функции верхних конечностей. Единственным шансом для них и для подобных пациентов является аллотрансплантация ― пересадка донорского комплекса тканей», ― отметила инициатор этого направления, руководитель клинической группы, главный внештатный пластический хирург Москвы и Минздрава РФ Наталья Мантурова.
Над развитием нового направления в Москве работает большая команда специалистов НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, Института пластической хирургии и косметологии, Сеченовского университета, ММНКЦ им. С.П.Боткина, ГКБ им. С.С.Юдина. К участию также были приглашены врачи из китайского университета Гуанси, которые применяют в трансплантологии опыт советской и российской школ.
Врачи проводят операции по пересадке как одной руки, так и двух рук одновременно. Операции проходят на базе флагманского центра НИИ СП им. Н.В.Склифосовского. Хирургические вмешательства выполняются в гибридных операционных, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. Они могут длиться от шести до двенадцати часов и требуют участия большой команды врачей.
Как отмечают специалисты, микрохирургия ― ключевой и самый сложный этап операций. Чтобы кисть работала, важно правильно, качественно и надежно соединить все соответствующие нервы, сосуды, мышцы, сухожилия донорского фрагмента и самого пациента с использованием передовых клеточных технологий. Это позволяет полностью восстановить функции и силу рук.
«НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского обладает уникальным для России спектром компетенций в трансплантологии: здесь выполняют пересадку печени, почек, поджелудочной железы, легких, сердца, тонкой кишки, а теперь и рук. Проведенные операции по их пересадке стали первыми в истории не только Института, но и всей российской медицины. Главная задача, стоящая перед врачами, — не просто анатомическое восстановление конечности, а полное возвращение пациенту ее функций. Критически важным этапом является подбор иммуносупрессивной терапии, призванной предотвратить отторжение трансплантата», ― говорит директор НИИ СП им. Н.В.Склифосовского, академик РАН Сергей Петриков.
В апреле 2025 года российские и китайские хирурги впервые в России пересадили правые предплечье и кисть 53-летнему мужчине, который тремя годами ранее лишился правой руки. Сейчас чувствительность и функции кисти у него полностью восстановились, он может работать, писать и выполнять привычные бытовые манипуляции: застегивать пуговицы, вставлять ключ в замочную скважину, водить автомобиль и заниматься спортом.
В феврале 2026-го команда провела еще более сложное вмешательство: 42-летнему пациенту пересадили сразу два донорских комплекса: восстановили утраченные после травмы левую кисть с участком предплечья и правую кисть. Сейчас пациент приступил к разработке активных движений, уже удерживает легкие предметы, у него достаточно быстро восстанавливается чувствительность, и в дальнейшем ожидается полное восстановление функций рук.