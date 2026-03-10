В Москве начали делать операции по пересадке рук

«НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского обладает уникальным для России спектром компетенций в трансплантологии: здесь выполняют пересадку печени, почек, поджелудочной железы, легких, сердца, тонкой кишки, а теперь и рук. Проведенные операции по их пересадке стали первыми в истории не только Института, но и всей российской медицины. Главная задача, стоящая перед врачами, — не просто анатомическое восстановление конечности, а полное возвращение пациенту ее функций. Критически важным этапом является подбор иммуносупрессивной терапии, призванной предотвратить отторжение трансплантата», ― говорит директор НИИ СП им. Н.В.Склифосовского, академик РАН Сергей Петриков.