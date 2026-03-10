Опрос: большинство россиян поддерживают запрет англицизмов в рекламе

В опросе Superjob 2022 года запрет иностранных слов, у которых есть аналог в русском, поддержал 41% россиян. Против выступили 36%. При этом среди респондентов до 34 лет доля тех, кто за запрет, составила всего 29%, а среди людей старше 45 ― уже 47%.