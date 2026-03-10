Опрос: большинство россиян поддерживают запрет англицизмов в рекламе

ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube
Афиша Daily
Фото: Arno Senoner/Unsplash

Большинство россиян поддерживают новый закон, запрещающий использование в рекламе иностранных слов без перевода. Об этом «Афише Daily» сообщили в Rambler&Co, на ресурсах которого опросили 11 153 пользователей.

64% респондентов считают, что в публичном пространстве должен использоваться русский язык. Еще 18% скорее за эту меру, если она будет применяться без перегибов. 12% относятся к нововведению скорее отрицательно, считая это лишней бюрократией. 6% опрошенных занимают нейтральную позицию.

Чаще всего англицизмы без перевода раздражают на вывесках (44%), ценниках, табличках и указателях (17%), в названиях услуг и разделов на сайтах компаний (14%), а рекламных материалах и на баннерах (7%). Не видят проблемы в англицизмах 18%. 

72% россиян считают, что для нового закона не должно быть исключений и иностранные слова нужно по возможности заменять везде. 12% готовы допустить использование английских терминов в финансовых и сервисных форматах — например, для обозначения уже привычных слов «кешбэк» или «бонус». 

Еще 8% считают допустимыми англицизмы в коммуникациях про акции и специальные предложения, такие как sale («распродажа») и outlet (магазин со скидками). 6% оставили бы без вмешательств сферу моды, развлечений и лайфстайла. 

По мнению респондентов, сложнее всего с обилием иностранных слов в рекламе тем, кто не владеет английским (так читают 48%), и пенсионерам (35%).

В опросе Superjob 2022 года запрет иностранных слов, у которых есть аналог в русском, поддержал 41% россиян. Против выступили 36%. При этом среди респондентов до 34 лет доля тех, кто за запрет, составила всего 29%, а среди людей старше 45 ― уже 47%.

