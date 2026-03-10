Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году

ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube
Афиша Daily
Фото: Norbert Kowalczyk/Unsplash

Международную космическую станцию (МКС) в 2028 году начнут постепенно сводить с орбиты. Ее затопление намечено на 2030 год. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в интервью журналу «Разведчик».

По словам Баканова, Россия и США «довольно тесно сотрудничают» в космической сфере. Он отметил, что в этом году планируется новая встреча с руководством NASA. «Прежде всего работаем по проекту МКС, предстоят еще несколько лет ее совместной эксплуатации», — добавил он.

МКС должна заменить Российская орбитальная станция (РОС), первый макет которой представили в 2022 году. Запуск ее первого модуля с Байконура на орбиту в 51,6 градуса запланирован также на 2028 год. 

Проект станции разработает РКК «Энергия», входящая в структуру Роскосмоса. Ранее говорилось, что развертывание космического аппарата будет проходить в два этапа. На первом он будет состоять из четырех модулей — научно-энергетического, узлового, базового и шлюзового.

На втором этапе к станции должны присоединить целевой и производственный отсеки, а также платформу обслуживания. К этому времени гермообъем космического аппарата достигнет 667 кубических метров, 49 из которых для установки научной аппаратуры. Станция сможет принимать экипаж из двух — четырех человек.

