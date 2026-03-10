ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube
Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
Опрос: большинство россиян поддерживают запрет англицизмов в рекламе
Триллер «Олдбой» Пак Чхан-ука возвращается в кинотеатры в 4K-реставрации
В Москве начали делать операции по пересадке рук
Новый фильм Гая Ричи, «Грязные деньги», выйдет в мае. Показываем локализованный трейлер
Rae Sremmurd выступят в Москве
В России магазины у дома стали открываться в шесть раз реже
Crocs выпустит джиббитс с обезьянкой Панчем
Юрий Стоянов выпустил музыкальный альбом
Героиня культовой «Коралины» станет куклой Monster High
На футбольном матче в Бразилии судья дал 23 красные карточки. Это больше, чем игроков на поле
Apple представила новые эмодзи
«Иванушки International» изменят название из‑за закона о запрете англицизмов
Арнольд Шварценеггер снимется в фильме «Король Конан»
Россияне смогут отказаться от услуг, оказываемых с помощью ИИ
Джефф Дэниелс сыграет миллиардера в пятом сезоне «Утреннего шоу»
Дональд Гловер озвучил Йоши в «Супер Марио: Галактическое кино». Посмотрите финальный трейлер
Фея Динь-Динь из «Питера Пэна» получит лайв-экшн-сериал на Disney+
Исследование: общение с токсичными людьми ускоряет старение
В Нижнем Новгороде мальчику не продали цветы в магазине. Он хотел подарить их маме на 8 Марта
Вышел трейлер фильма «Вне закона» Гая Ричи с Генри Кэвиллом и Джейком Джилленхолом
Стали известны обладатели награды Американского общества кинооператоров
Эль Фэннинг в роли матери-одиночки в трейлере «У Марго проблемы с деньгами»
Пол Беттани прокомментировал слухи о кастинге на роль Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру»
Фигуристка ЦСКА заявила, что спортсмены лишились полноценных тренировок из‑за обрушения крыши катка
В Лос-Анджелесе неизвестная женщина обстреляла особняк Рианны
В Москве начали демонтировать новогодние световые украшения

Вышел трейлер четвертого сезона хоррора «Извне»

Афиша Daily
Фото: MGM+

IGN опубликовал эксклюзивный трейлер четвертого сезона мистического сериала «Извне» от MGM+. Премьера новых серий состоится 19 апреля.

Согласно синопсису, в центре сюжета будет приближение жителей таинственного города к разгадке его секретов. Главным антагонистом сезона станет загадочный Человек в желтом.

Жителям предстоит выяснить, помогут ли откровения Джейд и Табиты открыть путь домой, и как долго Бойд сможет удерживать контроль над городом на фоне собственного разрушения.

В актерский состав четвертого сезона вошли Хэролд Перрино, Каталина Сандино Морено, Иён Бейли и другие. Сериал создан Джоном Гриффином, шоураннером выступает Джефф Пинкнер («Остаться в живых»), режиссером — Джек Бендер («Игра престолов»).

Сериал рассказывает о загадочном городке, из которого невозможно выбраться. Пока жители пытаются сохранить привычную жизнь и найти выход, им приходится бороться с опасностями леса и страшными существами, появляющимися после захода солнца.

Расскажите друзьям