Юра Борисов в роли автомеханика в трейлере блокбастера «Девятая планета»

Фото: пресс-материалы

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила трейлер фантастического блокбастера «Девятая планета» с Юрой Борисовым в главной роли. Премьера состоится 24 сентября.

«Девятая планета» — это фантастическая история о простом автомеханике, который неожиданно начинает вспоминать странные вещи: службу на далекой планете, схватки с чудовищами, девушку Полину... Правдивы ли эти воспоминания? Кто и почему изменил ему память? Ответы на все вопросы скрыты на Девятой планете.

Видео: «Централ Партнершип»

Режиссером-постановщиком ленты выступил Николай Рыбников («Трудные подростки»). В картине также снялиссь Ирина Старшенбаум (Полина), Алексей Серебряков (Андрей Волков), Константин Белошапка (Джаба), Данил Стеклов (Хмурый), Максим Емельянов (Чилим), Семен Литвинов (Банзай), Игорь Грабузов (Карл), Даниил Спиваковский (Звягинцев), Андрей Ургант (Бергер) и другие. Съемки проекта проходили в Москве, Марокко и на острове Сокотра.

«Мы с командой снимали в двух интересных локациях. Одна в Марокко, в горах. Это непростая экспедиция, но очень интересная, мы все вместе что-то придумывали, преодолевали сложности. Все жили в одном большом доме и сильно сроднились за короткое время. Вторая экспедиция была на Сокотру. Это остров невероятной красоты, на котором никто до этого еще не снимал. Он достаточно дикий, и мы почти месяц жили в палатках», — рассказал Юра Борисов.

