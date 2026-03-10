Лили Аллен надела платье с принтом из чеков за подарки, которые Дэвид Харбор дарил любовницам

Британская певица Лили Аллен выступила на концерте в платье с принтом из чеков за подарки, которые ее бывший муж, звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор, дарил любовницам во время их брака. Артистка исполнила в нем песню «4chan Stan».
Трек посвящен завершившимся отношениям пары. В нем Аллен рассказывает о предательстве супруга. Она поет о «печальном и трусливом» мужчине, которого поймали на измене, потому что он «купил кому‑то дорогую сумочку».
На сцену Аллен вышла завернутой в белый наряд, похожий на простыню, и в лаковых черных туфлях на высоком каблуке. Один из концов платья был закреплен за кулисами — так, чтобы аудитория могла видеть, что на ткани отпечатаны банковские чеки.
Песня вошла в альбом «West End Girl», который Аллен выпустила в октябре 2025 года. В нем певица размышляет о неверности, разрушенном браке и трудностях, которые она пережила. Это первый полноформатный релиз артистки за семь лет.
Аллен отправилась в тур в поддержку пластинки. В платье с чеками она выступила на дебютном шоу из серии.
Лили Аллен была замужем за актером Дэвидом Харбором в течение четырех лет. Супруги расстались в 2024 году. Аллен признавалась, что испытывала «смятение, печаль, скорбь, беспомощность» после развода. Она столкнулась с проблемами с психическим здоровьем, не спала, почти не ела, едва не вернулась к алкогольной зависимости и хотела умереть.