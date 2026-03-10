Российский священник посоветовал постящимся поиграть в Genshin Impact

Во время Великого поста нужно отказаться от приготовления изысканных блюд, а сэкономленное время следует потратить на что-то более полезное: прогулку с женой, чтение Евангелия или игру в Genshin Impact. Такой совет дал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии Владислав Береговой.
«В пост ты тратишь меньше времени на приготовление изысканных блюд, походы по магазинам — потрать чуть-чуть на что-то более полезное. На то, чтобы погулять с женой по парку или по сугробам, побыть с детьми и поиграть в настолки или в Genshin Impact. Почитать Евангелие, в конце концов: хорошо бы в дни Великого поста почитать хотя бы весь Новый Завет», ― цитирует его слова РИА «Новости».
Сэкономленные на дорогой еде средства священник рекомендовал потратить на помощь голодающим и бездомным. Главное в посте ― духовная и социальная составляющие, отметил он.
Великий пост в этом году начался 23 февраля и продлится до 11 апреля. В это время из рациона верующих исключается мясо, молочные продукты и яйца. В некоторых жизненных обстоятельствах соблюдение поста может быть ослаблено.
Genshin Impact ― ролевая онлайн-игра с открытым миром, выпущенная китайской студией miHoYo в 2020 году. Действие игры происходит в фэнтезийном мире Тейват, в котором живут семь народов. Каждый из них управляется своим богом, называемым архонтом.