ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube
Майли Сайрус в образе Ханны Монтаны в трейлере спецвыпуска к юбилею сериала
Гаэль Гарсия Берналь появится в фильме по мотивам «Страны слепых» Герберта Уэллса
Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм
Назван город России, где оставляют меньше всего чаевых
10-летний дизайнер представил коллекцию на Неделе моды в Париже
Сериал «Форсайты» продлили на третий сезон
Лили Аллен надела платье с принтом из чеков за подарки, которые Дэвид Харбор дарил любовницам
Российский священник посоветовал постящимся поиграть в Genshin Impact
Юра Борисов в роли автомеханика в трейлере блокбастера «Девятая планета»
Вышел трейлер четвертого сезона хоррора «Извне»
Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
Опрос: большинство россиян поддерживают запрет англицизмов в рекламе
Триллер «Олдбой» Пак Чхан Ука возвращается в кинотеатры в 4K-реставрации
В Москве начали делать операции по пересадке рук
Новый фильм Гая Ричи, «Грязные деньги», выйдет в мае. Показываем локализованный трейлер
Rae Sremmurd выступят в Москве
В России магазины у дома стали открываться в шесть раз реже
Crocs выпустит джиббитс с обезьянкой Панчем
Юрий Стоянов выпустил музыкальный альбом
Героиня культовой «Коралины» станет куклой Monster High
На футбольном матче в Бразилии судья дал 23 красные карточки. Это больше, чем игроков на поле
Apple представила новые эмодзи
«Иванушки International» изменят название из‑за закона о запрете англицизмов
Арнольд Шварценеггер снимется в фильме «Король Конан»
Россияне смогут отказаться от услуг, оказываемых с помощью ИИ
Джефф Дэниелс сыграет миллиардера в пятом сезоне «Утреннего шоу»
Дональд Гловер озвучил Йоши в «Супер Марио: Галактическое кино». Посмотрите финальный трейлер

Пикник «Афиши» отметил женский праздник тренировками со звездами

Афиша Daily
Фото Виктории Богдановой

В Женский день, 8 марта 2026 года, Пикник «Афиши» и студия функциональных тренировок reshape провели в Москве день заботы о себе — праздничные тренировки с участием артистов и блогеров. Гости прокачали выносливость, гибкость и силу вместе с теми, кого этим летом увидят уже на сценах Пикника.

Интерес к формату оказался рекордным: все места забронировали в течение примерно получаса после анонса. В студии гостей встречали не только тренеры reshape, но и команда Пикника: на ресепшене раздавали тематические стикерпаки от «Афиши», которые раньше можно было получить только на летних фестивалях, а рэпер Иван Арустамов дарил девушкам розы — в дополнение к кардио.

В течение дня прошли несколько разных тренировок: фитбоксинг с Арустамовым, пилатес с Сабу, растяжка с Артемом Евтушенко, силовая со штангой вместе с группой «Лауд», барре с Платоном Гороховым и занятие с Арюной на реформерах. Музыканты не только поддерживали участников, но и сами признавались, что формат оказался для них испытанием и открытием.

Арустамов после фитбоксинга честно признался, что «в шоке с героизма девчонок», которые нашли силы прийти заниматься спортом в свой праздник, и шутил, что главное — все «остались живы» и получили заряд на весну. «Так выкладываться на тренировке — это очень круто. Я бы пожелал всем, кто придет на Пикник „Афиши“, просто посмотреть на меня, послушать мои треки и прокачать музыкальный вкус», — рассказал он.

1/5
© Виктория Богданова
2/5
© Виктория Богданова
3/5
© Виктория Богданова
4/5
© Виктория Богданова
5/5
© Виктория Богданова

Певица Арюна призналась, что боялась реформеров и всегда воспринимала такие студии как «эстетическое» место, куда сложно вписаться. «Мне всегда казалось, что реформер — это какая то „машина смерти“, поэтому я сильно переживала, но все оказалось не так страшно и намного веселее. Сегодня реформер стал моим главным открытием, а летом на Пикнике, я уверена, тоже будет что открыть — главное, брать все от каждого летнего дня», — отметила Арюна.

Блогер и танцовщик Платон Горохов, ведущий тренировки по барре (фитнес с элементами балета), рассказал, что занимался классическим балетом десять лет, но все равно столкнулся с вызовом. «Тренировка в reshape оказалась сложнее, чем классика: с утяжелителями это уже взрослый спорт. Если девушки после такого спокойно идут дальше по делам — они реально киборги, у меня к ним только уважение», — говорит Платон.

Артистка Сабу рассказала, что для нее это был первый опыт подобного формата: «Мы занимались под мои треки, вместе пели, и мне даже впервые в жизни было приятно слушать свою музыку во время тренировки. На Пикнике я бы хотела, чтобы люди так же полностью отдавались музыке и позволили себе просто раствориться в том, что происходит на сцене».

Тали из группы «Лауд» вышел на силовую тренировку со штангой и пошутил, что самым сложным для него оказалось вообще доехать. «В праздники, мне кажется, классно сначала хорошенько позаниматься спортом, а уже потом идти веселиться — это уже часть жизни нормального современного человека. Тем, кто придет на Пикник „Афиши“, я бы пожелал оставить все переживания дома, взять с собой только настроение клево провести время и послушать „Лауд“», — советует Тали.

Мероприятие Пикника «Афиши» получилось удачным экспериментом на стыке культурного и спортивного досуга: в одном пространстве встретились тренеры, музыканты, блогеры и гости, для которых спорт стал еще одной формой провести праздник с заботой о себе и с хорошей музыкой.

Пикник Афиши 2026. Москва
Концерт / 20 июня
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям