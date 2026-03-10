Назван город России, где оставляют меньше всего чаевых

Петербург стал самым скупым на чаевые городом России. В заведениях там оставляют всего примерно 386 рублей, сообщила управляющий директор сервиса «Нет монет» Оксана Белякова в эфире радио РБК.
«Петербург среди крупных городов — это гастростолица, и кажется, там публика настолько избалована прекрасным сервисом, невероятно вкусной едой, что удивить и впечатлить сложно. А чаевые — это в первую очередь про вау-эффект», — сказала она.
По словам Беляковой, самые щедрые люди живут в Суздале. Там в среднем дают около 490 рублей в качестве чаевых. На втором месте находится Москва.
«По росту же среднего чека на первой строчке оказался Геленджик, там он вырос почти на 127%. На втором месте — Оренбург, там средний чек за год вырос на 23%. На третьем месте находится Суздаль», — отметила управляющий директор «Нет монет».
Она добавила, что такая динамика может быть связана с ростом внутреннего туризма, пояснила Белякова. Всего в 2025 году в ресторанах посетители оставили чаевые почти 27 млн раз.
Белякова обратила внимание, что мужчины оставляют чаевые на 27% чаще, чем женщины. Их средний возраст — от 25 лет. «Ядро аудитории — это люди с доходом примерно 150 тыс. рублей. Поколения зумеров и альфа не очень любят оставлять чаевые», — подчеркнула эксперт. При этом, по ее информации, мужчины чаще всего оставляют чаевые в ресторанной индустрии, а женщины — в сфере красоты.
В конце января в США прославился курьер, который прошел почти километр через метель и сугробы, чтобы доставить пиццу, но в качестве чаевых получил всего 2 доллара. Это заметил местный полицейский, который поделился историей парня в тиктоке ― после этого пользователи собрали для доставщика 40 тыс. долларов.