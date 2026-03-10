Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм

В картине расскажут о жизни Голдберг и ее пути к успеху. Зрителям покажут закулисье бродвейской моноспектакльной постановки «Монологи Вупи» для Линкольн-центра, премьера которой запланирована на конец лета. Лента также расскажет, как Вупи совмещает работу со своим продюсером Томом Леонардисом, с которым сотрудничает более тридцати лет, как занимается театральными проектами, проводит время с семьей и новорожденным правнуком.