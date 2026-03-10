ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube
Майли Сайрус в образе Ханны Монтаны в трейлере спецвыпуска к юбилею сериала
Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм
Назван город России, где оставляют меньше всего чаевых
10-летний дизайнер представил коллекцию на Неделе моды в Париже
Сериал «Форсайты» продлили на третий сезон
Пикник «Афиши» отметил женский праздник тренировками со звездами
Лили Аллен надела платье с принтом из чеков за подарки, которые Дэвид Харбор дарил любовницам
Российский священник посоветовал постящимся поиграть в Genshin Impact
Юра Борисов в роли автомеханика в трейлере блокбастера «Девятая планета»
Вышел трейлер четвертого сезона хоррора «Извне»
Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
Опрос: большинство россиян поддерживают запрет англицизмов в рекламе
Триллер «Олдбой» Пак Чхан Ука возвращается в кинотеатры в 4K-реставрации
В Москве начали делать операции по пересадке рук
Новый фильм Гая Ричи, «Грязные деньги», выйдет в мае. Показываем локализованный трейлер
Rae Sremmurd выступят в Москве
В России магазины у дома стали открываться в шесть раз реже
Crocs выпустит джиббитс с обезьянкой Панчем
Юрий Стоянов выпустил музыкальный альбом
Героиня культовой «Коралины» станет куклой Monster High
На футбольном матче в Бразилии судья дал 23 красные карточки. Это больше, чем игроков на поле
Apple представила новые эмодзи
«Иванушки International» изменят название из‑за закона о запрете англицизмов
Арнольд Шварценеггер снимется в фильме «Король Конан»
Россияне смогут отказаться от услуг, оказываемых с помощью ИИ
Джефф Дэниелс сыграет миллиардера в пятом сезоне «Утреннего шоу»
Дональд Гловер озвучил Йоши в «Супер Марио: Галактическое кино». Посмотрите финальный трейлер

Гаэль Гарсия Берналь появится в фильме по мотивам «Страны слепых» Герберта Уэллса

Афиша Daily
Фото: Amazon Studios

Мексиканский актер Гаэль Гарсия Берналь, известный по фильмам «Сука любовь» и «Че Гевара: Дневники мотоциклиста», появится в картине «В долине теней». Она снята по мотивам рассказа «Страна слепых» Герберта Уэллса, сообщил Deadline.

Съемки ленты уже завершились в Колумбии. Фильм, как отмечают СМИ, выйдет сначала в местный кинопроат, а затем получит релиз на стриминговом сервисе Netflix. Помимо Берналя в нем снялась актриса Наталия Рейс («Терминатор: Темные судьбы»).

Режиссером «В долине теней» выступил Себастьян Кордеро. Он написал сценарий проекта вместе с Марией Камилой Ариас. В актерский состав картины вошли Клаудио Катаньо, Диего Васкес, Ирина Лоайса и Маргарита Роса де Франсиско.

Производством фильма занималась компания Dynamo. Исполнительным продюсером ленты стала Мирланда Торрес. Работа над проектом велась в колумбийских департаментах Бояка и Кундинамарка.

Рассказ «Страна слепых» Герберта Уэллса вышел в 1904 году. Он рассказал об альпинисте Альваре Толедано, который падает в горах и оказывается в изолированной долине, где живет община слепых от рождения людей.

Толедано убежден в своем превосходстве над жителями, но вскоре понимает, что способность видеть в деревне считают не преимуществом, а помехой. Пытаясь приспособиться к новой жизни, альпинист влюбляется в женщину, которая о нем заботится. Герою предстоит решить, отказаться от самого себя, каким он себя знал, и стать частью общины или покинуть долину, сохранив способность видеть.

Расскажите друзьям