«Ты взяла деньги»: Тарантино ответил актрисе «Криминального чтива», осудившей расизм в фильме

Американский режиссер Квентин Тарантино ответил актрисе Розанне Аркетт, сыгравшей в его фильме «Криминальное чтиво». Она раскритиковала картину за сценарий, полный «расистских выражений». Об ответе кинематографиста написал The Hollywood Reporter.
Тарантино опубликовал в СМИ обращение к Аркетт. В нем он заявил, что артистка «проявила неуважение» к нему и его работе. Режиссер вспомнил, что в 90-х Розанна «была в восторге от участия» в этой ленте.
«После того, как я дал тебе работу, а ты взяла деньги, испортить все по, как я подозреваю, очень циничным причинам, — это явное отсутствие такта, не говоря уже о чести», — подчеркнул Квентин.
Тарантино намекнул, что Аркетт сделала громкое заявление о «Криминальном чтиве», чтобы привлечь внимание СМИ. Ей это, как считает режиссер, удалось. «Судя по всему, цель была достигнута. Поздравляю!» — написал он.
Розанна Аркетт обидела Тарантино в недавнем интервью The Times. Она призналась, что, хотя это «культовый, великолепный фильм во многих отношениях», ей сложно с ним смириться.
«Лично я устала от использования слова на букву „н“ — я его ненавижу. Я не могу смириться с тем, что ему (Тарантино — Прим. ред.) дали индульгенцию. Это не искусство, это просто расизм и мерзость», — заявила актриса.
Аркетт также отметила, что не довольна прибылью от картины. По ее словам, она была единственной, кто не получил долю от выручки в прокате. «Все заработали деньги, кроме меня», — подчеркнула Розанна.
Артистка добавила, что не винит в случившемся Тарантино. Всю вину она возгладает на продюсера фильма — Харви Вайнштейна. Тот, как вспомнила Аркетт, хотел заняться с ней сексом и попытался домогаться, но Розанна сумела отказать.
«Мне повезло, что меня не изнасиловали. Но, боже мой, все к этому шло, и я заплатила цену за то, что сказала „нет“, а позже заплатила цену за то, что сказала правду», — сказала актриса. По ее мнению, Вайнштейн долгие годы отговаривал режиссеров работать с ней.
Аркетт — не единственная, кто считает, что Тарантино чрезмерно использует расистскую лексику в своих фильмах. Ранее режиссер Спайк Ли критиковал его за это. Тарантино же отвечал, что, если фильмы кому‑то не нравятся, значит, он снимает их не для этих людей.
Актер Сэмюэл Л. Джексон вступался за кинематографиста. В 2019 году он заявил в интервью Esquire, что «вы не можете говорить писателю, что он не может говорить, писать какие‑то слова, вкладывать эти слова в уста людей их этнической принадлежности, тем образом, каким они используют эти слова». «Вы не можете это делать, потому что тогда все становится неправдой. Это нечестно. Это просто нечестно», — сказал он.
Подобное мнение высказал и звезда «Джанго освобожденного» Джейми Фокс. В 2018 году артист отметил в интервью Yahoo Entertainment, что Тарантино добивается исторической достоверности в изображении расизма. «Слово на букву „н“ было произнесено [в фильме] 100 раз, но я понял послание — это так, как было в те времена», — пояснил он.