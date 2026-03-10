ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube
«Ты взяла деньги»: Тарантино ответил актрисе «Криминального чтива», осудившей расизм в фильме
Майли Сайрус в образе Ханны Монтаны в трейлере спецвыпуска к юбилею сериала
Гаэль Гарсия Берналь появится в фильме по мотивам «Страны слепых» Герберта Уэллса
Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм
Назван город России, где оставляют меньше всего чаевых
10-летний дизайнер представил коллекцию на Неделе моды в Париже
Сериал «Форсайты» продлили на третий сезон
Пикник «Афиши» отметил женский праздник тренировками со звездами
Лили Аллен надела платье с принтом из чеков за подарки, которые Дэвид Харбор дарил любовницам
Российский священник посоветовал постящимся поиграть в Genshin Impact
Юра Борисов в роли автомеханика в трейлере блокбастера «Девятая планета»
Вышел трейлер четвертого сезона хоррора «Извне»
Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
Опрос: большинство россиян поддерживают запрет англицизмов в рекламе
Триллер «Олдбой» Пак Чхан Ука возвращается в кинотеатры в 4K-реставрации
В Москве начали делать операции по пересадке рук
Новый фильм Гая Ричи, «Грязные деньги», выйдет в мае. Показываем локализованный трейлер
Rae Sremmurd выступят в Москве
В России магазины у дома стали открываться в шесть раз реже
Crocs выпустит джиббитс с обезьянкой Панчем
Юрий Стоянов выпустил музыкальный альбом
Героиня культовой «Коралины» станет куклой Monster High
На футбольном матче в Бразилии судья дал 23 красные карточки. Это больше, чем игроков на поле
Apple представила новые эмодзи
«Иванушки International» изменят название из‑за закона о запрете англицизмов
Арнольд Шварценеггер снимется в фильме «Король Конан»
Россияне смогут отказаться от услуг, оказываемых с помощью ИИ

В Ставрополе школьницы получили губки для уборки на 8 марта. Это «месть» за подарки на 23 февраля

Афиша Daily
Фото: Pille R. Priske/Unsplash

В ставропольской школе мальчики подарили одноклассницам губки для уборки на 8 марта. Так они ответили на обидные, по их мнению, подарки на 23 февраля. Историю рассказала в соцсетях мама одной из девочек Дарья.

Она опубликовала видео, на котором открывает коробочку с праздничным подарком дочери. Там она нашла губку и маленькое складное зеркальце. Параллельно женщина за кадром беседовала с дочерью Ульяной.

Видео: dashagerlen

Девочка рассказала, что мальчики выбрали столь своеобразный презент для них, поскольку им не понравились подарки на День защитника отечества. Одноклассницы купили для них букеты из конфет.

Мальчикам букеты показались недостаточно мужественными, так что они решили проучить девочек. «В следующий раз будете думать головой, прежде чем что‑то дарить», — заявили они подругам, со слов Ульяны.

Дарья призналась, что была в шоке от мстительности детей. Подписчики поддержали женщину и ее дочь. Они отметили, что мальчики не постеснялись съесть конфеты из подарка на 23 февраля, но при этом продолжают жаловаться.

«На всякий случай посмотрела фото букетов, чтобы не быть голословной, так как букеты многими воспринимаются по умолчанию как женский подарок. Могу сказать, что букеты вышли очень классные, там и шоколадки, и чипсы. Вполне подходящий набор для мальчиков. Оформлены здорово, с фотографиями. Сразу видно, что с душой делали», — написала одна комментаторша.

Расскажите друзьям