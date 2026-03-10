ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube
В 50-х в Англии кто‑то расплатился за проезд 2000-летней монетой. Теперь ее передали в музей
Умер музыкант Петр Гайдуков — худрук Хора ветеранов имени Козлова, известного по клипу Shortparis
В Ставрополе школьницы получили губки для уборки на 8 марта. Это «месть» за подарки на 23 февраля
«Ты взяла деньги»: Тарантино ответил актрисе «Криминального чтива», осудившей расизм в фильме
Майли Сайрус в образе Ханны Монтаны в трейлере спецвыпуска к юбилею сериала
Гаэль Гарсия Берналь появится в фильме по мотивам «Страны слепых» Герберта Уэллса
Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм
Назван город России, где оставляют меньше всего чаевых
10-летний дизайнер представил коллекцию на Неделе моды в Париже
Сериал «Форсайты» продлили на третий сезон
Пикник «Афиши» отметил женский праздник тренировками со звездами
Лили Аллен надела платье с принтом из чеков за подарки, которые Дэвид Харбор дарил любовницам
Российский священник посоветовал постящимся поиграть в Genshin Impact
Юра Борисов в роли автомеханика в трейлере блокбастера «Девятая планета»
Вышел трейлер четвертого сезона хоррора «Извне»
Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
Опрос: большинство россиян поддерживают запрет англицизмов в рекламе
Триллер «Олдбой» Пак Чхан Ука возвращается в кинотеатры в 4K-реставрации
В Москве начали делать операции по пересадке рук
Новый фильм Гая Ричи, «Грязные деньги», выйдет в мае. Показываем локализованный трейлер
Rae Sremmurd выступят в Москве
В России магазины у дома стали открываться в шесть раз реже
Crocs выпустит джиббитс с обезьянкой Панчем
Юрий Стоянов выпустил музыкальный альбом
Героиня культовой «Коралины» станет куклой Monster High
На футбольном матче в Бразилии судья дал 23 красные карточки. Это больше, чем игроков на поле
Apple представила новые эмодзи

Дэвид Духовны и Лаверн Кокс снимутся в сатирической комедии «Soapbox»

Американские актеры Дэвид Духовны («Секретные материалы», «Блудливая Калифорния») и Лаверн Кокс («Оранжевый — хит сезона») снимутся в сатирической комедии «Soapbox». Об этом сообщил Deadline.

Режиссером картины выступит Эндрю Джей Коэн, постановщик фильма «Дом» с Уиллом Ферреллом и сценарист комедии «Соседи. На тропе войны». Сценарий «Soapbox» написали Духовны и Макс Барбаков, известный по ленте «Зависнуть в Палм-Спрингс».

В актерский состав вошли Уэст Духовны («Остров Сент-Икс»), Рэндалл Пак («Резиденция»), Джимми Симпсон («Темная материя») и Дженнифер Грей («Грязные танцы»). Съемки проекта уже начались в начале марта в Лос-Анджелесе.

«Soapbox» выпустит компания Astute Films вместе с Rookie, Inc. Продюсерами будут Фред Бернштейн, Дэвид Духовны, Тиффани Кузон, Джефф Дэвид, Барбаков и Коэн. Последний также станет исполнительным продюсером фильма.

