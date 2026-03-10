Умер музыкант Петр Гайдуков — дирижер и художественный руководитель Хора ветеранов Великой Отечественной войны имени Козлова, который участвовал в клипе группы Shortparis на песню «Яблонный сад». Об этом сообщила «Собака».
По информации издания, тело Гайдукова нашли в Лахденпохском районе Карелии. За два дня до этого 34-летний музыкант пропал во время лыжной прогулки. Его искали экстренные службы и волонтеры.
Что случилось с артистом, не уточняется. По предварительным данным, «криминальной составляющей смерти нет». «Никто никогда не ответит мне, зачем и почему. Берегите себя, я вас очень прошу», — прокомментировал участник Shortparis Данила Холодков.
В феврале скончался солист группы Shortparis Николай Комягин. Ему было 39 лет. По данным СМИ, певцу стало плохо после тренировки по боксу и сердце не выдержало.
Петр Гайдуков и Николай Комягин работали вместе над клипом на песню «Яблонный сад». Холодков отметил, что «экспрессивное исполнение» Гайдукова было таким искренним, что он сам «чувствовал себя каким‑то неумелым актером рядом с ним».
Гайдуков родился в Петербурге и учился в колледже имени Римского-Корсакова, а затем в консерватории по специальности «Хоровое дирижирование». Он возглавил Хор имени Козлова, cуществующий с 1975 года. В коллектив входят сегодня около 25-28 человек.