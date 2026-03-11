У сериала «Третий лишний» не будет третьего сезона из‑за дорогой компьютерной графики

Создатель сериала «Третий лишний» Сет Макфарлейн сообщил, что продолжение приквела маловероятно. Об этом сообщает Variety.
Причиной стала высокая стоимость производства, которую студии сочли неоправданной. «Что я постоянно слышал от Peacock и Universal, так это: „Послушай, шоу очень дорого производить, и нет никакой возможности сделать это с меньшими затратами“.
Поэтому я сказал: «Хорошо, я вас услышал». И я написал финальную сцену, где Макс Буркхолдер входит в спортзал, предположительно выходя из него уже как Марк Уолберг в первом фильме «Третий лишний»», — объяснил Макфарлейн.
Шоураннеры сознательно «загнали себя в угол», понимая, что дальнейшее развитие сюжета потребовало бы сложных сюжетных маневров. Макфарлейн поблагодарил свою производственную и съемочную группы за создание первых двух сезонов «Третьего лишнего». Он сказал, что количество необходимых компьютерных спецэффектов было похоже на «съемки фильма „Мстители“ каждые 22 минуты».
Несмотря на закрытие игрового сериала, франшиза продолжит существование в анимационном формате. Peacock уже анонсировал мультсериал с участием Уолберга, Аманды Сейфрид и Джессики Барт.