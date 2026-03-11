Саундтрек к Atomic Heart впервые издадут на виниле в честь выхода финального дополнения

«Яндекс» и международный фонд Л.Н.Толстого оцифруют наследие писателя
Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета
Филологи объяснили, зачем в русском языке нужна буква «ё»
Звезда «Гарри Поттера» Кэти Люн не вернулась бы в прошлое, чтобы снова сыграть роль Чжоу Чанг
Джаафар Джексон в роли дяди Майкла в новом тизере байопика о поп-певце
Feduk, Slava Marlow и Сергей Бобунец: Пикник «Афиши» объявил первых участников фестиваля
У сериала «Третий лишний» не будет третьего сезона из‑за дорогой компьютерной графики
Universal снимет фильм о легендарной рок-группе Bon Jovi
В 50-х в Англии кто‑то расплатился за проезд 2000-летней монетой. Теперь ее передали в музей
Умер музыкант Петр Гайдуков — худрук хора ветеранов имени Козлова, известного по клипу Shortparis
Дэвид Духовны и Лаверна Кокс снимутся в сатирической комедии «Soapbox»
В Ставрополе школьницы получили губки для уборки на 8 Марта. Это месть за подарки на 23 Февраля
«Ты взяла деньги»: Тарантино ответил актрисе «Криминального чтива», осудившей расизм в фильме
Майли Сайрус в образе Ханны Монтаны в трейлере спецвыпуска к юбилею сериала
Гаэль Гарсия Берналь появится в фильме по мотивам «Страны слепых» Герберта Уэллса
Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм
Назван город России, где оставляют меньше всего чаевых
10-летний дизайнер представил коллекцию на Неделе моды в Париже
Сериал «Форсайты» продлили на третий сезон
Пикник «Афиши» отметил женский праздник тренировками со звездами
Лили Аллен надела платье с принтом из чеков за подарки, которые Дэвид Харбор дарил любовницам
Российский священник посоветовал постящимся поиграть в Genshin Impact
Юра Борисов в роли автомеханика в трейлере блокбастера «Девятая планета»
Вышел трейлер четвертого сезона хоррора «Извне»
Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
Опрос: большинство россиян поддерживают запрет англицизмов в рекламе
Триллер «Олдбой» Пак Чхан Ука возвращается в кинотеатры в 4K-реставрации
В Москве начали делать операции по пересадке рук

Саундтрек к Atomic Heart впервые издадут на виниле в честь выхода финального дополнения

Разработчики Atomic Heart из студии Mundfish анонсировали выход четвертого и последнего дополнения к своему шутеру. Его релиз состоится 16 апреля.

В честь этого события саундтрек к игре впервые будет издан на виниле. Двойной альбом (2LP) выпустит лейбл Kid Katana Records. В пластинку войдут 23 трека, отобранных из основной игры и всех вышедших дополнений.

Среди композиций — ремиксы Джеффри Дея на советскую эстраду («Трава у дома», «Арлекино», «Звездное лето»), треки Мика Гордона («A Fridge Called Nora», «Polivoks»), а также работы Boogrov, Zoanoid и других. Предзаказ уже открыт, стоимость пластинки составляет 42 евро. 

Atomic Heart — шутер, действие которого разворачивается в альтернативной вселенной, где СССР в 1950-х годах совершил значительный скачок в технологическом развитии. «Афиша Daily» публиковала обзор игры.

