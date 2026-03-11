Feduk, Slava Marlow и Сергей Бобунец: Пикник «Афиши» объявил первых участников фестиваля

ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube
Афиша Daily
Фото: «Афиша»

Пикник «Афиши» раскрыл первую волну артистов. В этом году событие вновь пройдет в двух городах. 

20 июня фестиваль состоится в московском музее-заповеднике «Коломенское», а 8 августа в петербургском ЦПКиО на Елагином острове. 

В Москве выступят Feduk, Мартин и Slava Marlow, который впервые представит лайв-программу с группой 3G Live Band. Кроме того, на сцене состоится шоукейс лейблов FRWRD Music и Carnival Records с участием Куока, Арустамова, Джей Ро, Сабу, Джови и Дефории. 

В Петербурге к Feduk и Slava Marlow присоединятся экс-лидер «Смысловых Галлюцинаций» Сергей Бобунец, Капсайз, Минаева, Gera Amen и Джей Ро.

Программа фестиваля продолжит расширяться, и в ближайшее время будут объявлены участники второй и третьей волн. Помимо музыки, на Пикнике «Афиши» можно будет увидеть арт-инсталляции, послушать лекции, закупиться на маркете и поучаствовать в соревнованиях в большой спортивной зоне.

В 2025 году Пикник «Афиши» также развернулся в обеих столицах. В Москве выступили Лиза Громова, Петар Мартич, «Моя Мишель», в Петербурге — Петр Налич, Sensee, «Танцы минус». Обзоры редакторов «Афиши Daily» на события можно почитать здесь и здесь

Пикник Афиши 2026. Москва
Концерт / 20 июня
Подробнее на Афише
Пикник Афиши 2026. Санкт-Петербург
Концерт / 8 августа
Подробнее на Афише
