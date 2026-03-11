Feduk, Slava Marlow и Сергей Бобунец: Пикник «Афиши» объявил первых участников фестиваля

Пикник «Афиши» раскрыл первую волну артистов. В этом году событие вновь пройдет в двух городах.
20 июня фестиваль состоится в московском музее-заповеднике «Коломенское», а 8 августа в петербургском ЦПКиО на Елагином острове.
В Москве выступят Feduk, Мартин и Slava Marlow, который впервые представит лайв-программу с группой 3G Live Band. Кроме того, на сцене состоится шоукейс лейблов FRWRD Music и Carnival Records с участием Куока, Арустамова, Джей Ро, Сабу, Джови и Дефории.
В Петербурге к Feduk и Slava Marlow присоединятся экс-лидер «Смысловых Галлюцинаций» Сергей Бобунец, Капсайз, Минаева, Gera Amen и Джей Ро.
Программа фестиваля продолжит расширяться, и в ближайшее время будут объявлены участники второй и третьей волн. Помимо музыки, на Пикнике «Афиши» можно будет увидеть арт-инсталляции, послушать лекции, закупиться на маркете и поучаствовать в соревнованиях в большой спортивной зоне.