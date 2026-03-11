Филологи объяснили, зачем в русском языке нужна буква «ё»

С 1 марта 2026 года в России начал действовать запрет на использование иностранных слов на вывесках, сайтах и в рекламе. «Афиша Daily» разбирала с юристами, в чем суть закона, как он повлияет на бизнес, музыкантов и СМИ и что грозит за нарушение.