«Яндекс» и международный фонд Л.Н.Толстого оцифруют наследие писателя

Материалы, которые раньше хранились только в архивах музея-заповедника Л.Н.Толстого, станут доступны онлайн. Пользователи смогут обращаться к этим источникам из любой точки мира, узнавать больше о жизни и творчестве Толстого и использовать оцифрованные рукописи и документы в своих исследованиях.