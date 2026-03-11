Саундтрек к Atomic Heart впервые издадут на виниле в честь выхода финального дополнения
«Яндекс» и международный фонд Л.Н.Толстого оцифруют наследие писателя

Фото: Lilly Rum/Unplash

«Яндекс» и международный фонд «Наследие Л.Н.Толстого» объявили о сотрудничестве. «Яндекс» станет генеральным цифровым партнером фонда в рамках празднования 200-летия писателя и поможет сохранить культурное наследие Льва Толстого, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе компании.

К юбилею писателя, который будут отмечать в 2028 году, будет оцифрован рукописный фонд Государственного музея-заповедника, включая черновики, — около 2 млн листов. Материалы будут использоваться при создании музея рукописей Толстого.

Кроме того, «Яндекс» и фонд планируют создать цифровую экосистему наследия Толстого. С помощью ИИ они обработают и систематизируют фотографии из архива Толстого, синтезируют голос писателя и создадут виртуальный мир по мотивам его произведений.

Экосистема будет основана на базе проекта «Слова Толстого». Более чем за 10 лет работы специалисты проекта оцифровали полное собрание сочинений Толстого в 90 томах и создали важные исследовательские тексты, а также интерактивные материалы о писателе.

Материалы, которые раньше хранились только в архивах музея-заповедника Л.Н.Толстого, станут доступны онлайн. Пользователи смогут обращаться к этим источникам из любой точки мира, узнавать больше о жизни и творчестве Толстого и использовать оцифрованные рукописи и документы в своих исследованиях.

Помимо архивов Л.Н.Толстого, «Яндекс» активно работает с историческими документами в рамках «Поиска по архивам» — сервиса, который помогает находить упоминания о людях и событиях в рукописных материалах. Для этого компания использует нейросеть — она уже расшифровала более 22 млн архивных документов.

