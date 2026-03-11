Подруга Лерчек рассказала, что у блогерши диагностировали рак желудка

Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета
Фестиваль «Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса
«Яндекс» и международный фонд Л.Н.Толстого оцифруют наследие писателя
Саундтрек к Atomic Heart впервые издадут на виниле в честь выхода финального дополнения
Филологи объяснили, зачем в русском языке нужна буква «ё»
Звезда «Гарри Поттера» Кэти Люн не вернулась бы в прошлое, чтобы снова сыграть роль Чжоу Чанг
Джаафар Джексон в роли дяди Майкла в новом тизере байопика о поп-певце
Feduk, Slava Marlow и Сергей Бобунец: Пикник «Афиши» объявил первых участников фестиваля
У сериала «Третий лишний» не будет третьего сезона из‑за дорогой компьютерной графики
Universal снимет фильм о легендарной рок-группе Bon Jovi
В 50-х в Англии кто‑то расплатился за проезд 2000-летней монетой. Теперь ее передали в музей
Умер музыкант Петр Гайдуков — худрук хора ветеранов имени Козлова, известного по клипу Shortparis
Дэвид Духовны и Лаверна Кокс снимутся в сатирической комедии «Soapbox»
В Ставрополе школьницы получили губки для уборки на 8 Марта. Это месть за подарки на 23 Февраля
«Ты взяла деньги»: Тарантино ответил актрисе «Криминального чтива», осудившей расизм в фильме
Майли Сайрус в образе Ханны Монтаны в трейлере спецвыпуска к юбилею сериала
Гаэль Гарсия Берналь появится в фильме по мотивам «Страны слепых» Герберта Уэллса
Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм
Назван город России, где оставляют меньше всего чаевых
10-летний дизайнер представил коллекцию на Неделе моды в Париже
Сериал «Форсайты» продлили на третий сезон
Пикник «Афиши» отметил женский праздник тренировками со звездами
Лили Аллен надела платье с принтом из чеков за подарки, которые Дэвид Харбор дарил любовницам
Российский священник посоветовал постящимся поиграть в Genshin Impact
Юра Борисов в роли автомеханика в трейлере блокбастера «Девятая планета»
Вышел трейлер четвертого сезона хоррора «Извне»
Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
Опрос: большинство россиян поддерживают запрет англицизмов в рекламе

Подруга Лерчек рассказала, что у блогерши диагностировали рак желудка

Фото: из соцсетей бывшего мужа Валерии Артема Чекалина

У Валерии Чекалиной (Лерчек) диагностирован рак желудка. Сейчас девушка испытывает сильные боли и принимает обезболивающие, рассказала подруга Лерчек Алина Акилова у себя в телеграм-канале и в комментариях под постом.

«Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда, все что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Три дня я читаю статьи, спрашиваю у друзей, есть ли шанс? Шанс есть всегда! Сейчас ей надо взять себя в руки и бороться. И ей никто не должен мешать в этом», ― написала она.

О том, что у блогерши рак с метастазами в легких, сообщил 8 марта парень Валерии, танцор из Аргентины Луис Сквиччиарини. Он рассказал, что онкологическое заболевание обнаружили вскоре после того, как Лерчек родила четвертого ребенка ― сына от Сквиччиарини. Ребенок здоров.

По словам его отца, в день родов врача смутило состояние плаценты Лерчек, и блогера отправили на гистологию. Сквиччиарини отметил, что Чекалиной уже провели операцию на позвоночнике, так как несколько позвонков начали разрушаться. В легких девушки нашли метастазы. Луис добавил, что полгода назад Лерчек, находясь под домашним арестом, просила разрешение посетить врача из-за болей, но следователи и суд ей отказали.

В марте 2023 года на Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина завели уголовные дела об уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей и отмывании 130 млн рублей. Обвинение в неуплате налогов с них сняли в декабре того же года, когда они выплатили 504 млн рублей долга, штрафов и пени. Дело об отмывании денег закрыли в марте 2024-го за отсутствием состава преступления.

В октябре 2024-го на экс-супругов завели новое уголовное дело — о переводе в ОАЭ более 251 млн рублей с использованием подложных документов. По части 1 статьи 193.1 УК им грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Лерчек и ее экс-супруг все это время находятся под домашним арестом. 

