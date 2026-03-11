В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре

Ранее Татьяна Савинова говорила, что программа также поможет сократить время записи к участковому терапевту до одного дня, а к узким специалистам — до двух недель. Для того, чтобы сделать КТ, МРТ и ЭХО-КГ пациенты должны будут ждать 14 дней, тогда как сейчас срок равен в среднем 60 дням.