В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре

В Свердловской области запустили проект «Поликлиника: перезагрузка». Теперь в 57 взрослых и 36 детских поликлиниках сотрудники будут носить аудиобейджи, сообщила в эфире ОТВ заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова.
По ее словам, устройства с микрофоном будут фиксировать разговоры регистраторов с пациентами. Задача эксперимента — устранить хамство в регистратурах. Для анализа речи на наличие запрещенных и рекомендуемых формулировок система будет использовать искусственный интеллект.
Целью проекта «Поликлиника: перезагрузка» называют кардинальное улучшение работы первичного звена здравоохранения. По мнению специалистов, это сократит очереди в медучреждениях и повысит качество обслуживания пациентов.
Ранее Татьяна Савинова говорила, что программа также поможет сократить время записи к участковому терапевту до одного дня, а к узким специалистам — до двух недель. Для того, чтобы сделать КТ, МРТ и ЭХО-КГ пациенты должны будут ждать 14 дней, тогда как сейчас срок равен в среднем 60 дням.