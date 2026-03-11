В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре

У Telegram массовый сбой в России
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

В Свердловской области запустили проект «Поликлиника: перезагрузка». Теперь в 57 взрослых и 36 детских поликлиниках сотрудники будут носить аудиобейджи, сообщила в эфире ОТВ заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова.

По ее словам, устройства с микрофоном будут фиксировать разговоры регистраторов с пациентами. Задача эксперимента — устранить хамство в регистратурах. Для анализа речи на наличие запрещенных и рекомендуемых формулировок система будет использовать искусственный интеллект.

Целью проекта «Поликлиника: перезагрузка» называют кардинальное улучшение работы первичного звена здравоохранения. По мнению специалистов, это сократит очереди в медучреждениях и повысит качество обслуживания пациентов. 

Ранее Татьяна Савинова говорила, что программа также поможет сократить время записи к участковому терапевту до одного дня, а к узким специалистам — до двух недель. Для того, чтобы сделать КТ, МРТ и ЭХО-КГ пациенты должны будут ждать 14 дней, тогда как сейчас срок равен в среднем 60 дням.

