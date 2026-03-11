Оперный певец Ильдар Абдразаков станет художественным руководителем Михайловского театра. Об этом сообщил «Интерфакс».
Абдразаков сменит на этом посту Владимира Кехмана, который возглавлял театр в течение почти 19 лет. Кехман покинул свою должность в январе.
О назначении Абдразакова сообщили на церемонии в Петербурге. На ней присутсвовал губернатор города Александр Беглов. Он назвал Абдразакова «человеком потрясающего таланта».
«Михайловский театр — это уникальный мир с богатейшей историей, блистательной труппой и преданной, чуткой публикой. Всю жизнь я посвящаю искусству и опере. И теперь я готов направить всю свою энергию, опыт и знания на то, чтобы Михайловский театр бережно хранил вековые традиции и при этом смело смотрел вперед», — заявил Абдразаков в соцсетях.
Он отметил, что продолжит работать худруком Севастопольского театра оперы и балета. Народный артист России надеется, что сотрудничество двух театров «откроет новые горизонты для обоих коллективов и подарит зрителям яркие совместные проекты».
«Впереди много работы, и я искренне рад возможности служить искусству в прославленном Михайловском театре. Впереди нас ждут великие дела», — подчеркнул он.