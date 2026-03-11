Ильдар Абдразаков станет художественным руководителем Михайловского театра

У Telegram массовый сбой в России
Появился трейлер фильма «Обсессия»
Начались съемки комедийного сериала «Полицейский по обмену»
В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре
В Подмосковье начнут проверять школьные тетради с помощью нейросети
Фестиваль «Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса
Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета
Подруга Лерчек рассказала, что у блогерши диагностировали рак желудка
«Яндекс» и международный фонд Л.Н.Толстого оцифруют наследие писателя
Саундтрек к Atomic Heart впервые издадут на виниле в честь выхода финального дополнения
Филологи объяснили, зачем в русском языке нужна буква «ё»
Звезда «Гарри Поттера» Кэти Люн не вернулась бы в прошлое, чтобы снова сыграть роль Чжоу Чанг
Джаафар Джексон в роли дяди Майкла в новом тизере байопика о поп-певце
Feduk, Slava Marlow и Сергей Бобунец: Пикник «Афиши» объявил первых участников фестиваля
У сериала «Третий лишний» не будет третьего сезона из‑за дорогой компьютерной графики
Universal снимет фильм о легендарной рок-группе Bon Jovi
В 50-х в Англии кто‑то расплатился за проезд 2000-летней монетой. Теперь ее передали в музей
Умер музыкант Петр Гайдуков — худрук хора ветеранов имени Козлова, известного по клипу Shortparis
Дэвид Духовны и Лаверна Кокс снимутся в сатирической комедии «Soapbox»
В Ставрополе школьницы получили губки для уборки на 8 Марта. Это месть за подарки на 23 Февраля
«Ты взяла деньги»: Тарантино ответил актрисе «Криминального чтива», осудившей расизм в фильме
Майли Сайрус в образе Ханны Монтаны в трейлере спецвыпуска к юбилею сериала
Гаэль Гарсия Берналь появится в фильме по мотивам «Страны слепых» Герберта Уэллса
Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм
Назван город России, где оставляют меньше всего чаевых
10-летний дизайнер представил коллекцию на Неделе моды в Париже
Сериал «Форсайты» продлили на третий сезон
Пикник «Афиши» отметил женский праздник тренировками со звездами

Ильдар Абдразаков станет художественным руководителем Михайловского театра

Афиша Daily
Фото: ildarabdrazakov

Оперный певец Ильдар Абдразаков станет художественным руководителем Михайловского театра. Об этом сообщил «Интерфакс».

Абдразаков сменит на этом посту Владимира Кехмана, который возглавлял театр в течение почти 19 лет. Кехман покинул свою должность в январе.

О назначении Абдразакова сообщили на церемонии в Петербурге. На ней присутсвовал губернатор города Александр Беглов. Он назвал Абдразакова «человеком потрясающего таланта».

«Михайловский театр — это уникальный мир с богатейшей историей, блистательной труппой и преданной, чуткой публикой. Всю жизнь я посвящаю искусству и опере. И теперь я готов направить всю свою энергию, опыт и знания на то, чтобы Михайловский театр бережно хранил вековые традиции и при этом смело смотрел вперед», — заявил Абдразаков в соцсетях.

Он отметил, что продолжит работать худруком Севастопольского театра оперы и балета. Народный артист России надеется, что сотрудничество двух театров «откроет новые горизонты для обоих коллективов и подарит зрителям яркие совместные проекты».

«Впереди много работы, и я искренне рад возможности служить искусству в прославленном Михайловском театре. Впереди нас ждут великие дела», — подчеркнул он.

