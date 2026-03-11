Появился трейлер фильма «Обсессия»

У Telegram массовый сбой в России
Начались съемки комедийного сериала «Полицейский по обмену»
Ильдар Абдразаков станет художественным руководителем Михайловского театра
В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре
В Подмосковье начнут проверять школьные тетради с помощью нейросети
Фестиваль «Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса
Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета
Подруга Лерчек рассказала, что у блогерши диагностировали рак желудка
«Яндекс» и международный фонд Л.Н.Толстого оцифруют наследие писателя
Саундтрек к Atomic Heart впервые издадут на виниле в честь выхода финального дополнения
Филологи объяснили, зачем в русском языке нужна буква «ё»
Звезда «Гарри Поттера» Кэти Люн не вернулась бы в прошлое, чтобы снова сыграть роль Чжоу Чанг
Джаафар Джексон в роли дяди Майкла в новом тизере байопика о поп-певце
Feduk, Slava Marlow и Сергей Бобунец: Пикник «Афиши» объявил первых участников фестиваля
У сериала «Третий лишний» не будет третьего сезона из‑за дорогой компьютерной графики
Universal снимет фильм о легендарной рок-группе Bon Jovi
В 50-х в Англии кто‑то расплатился за проезд 2000-летней монетой. Теперь ее передали в музей
Умер музыкант Петр Гайдуков — худрук хора ветеранов имени Козлова, известного по клипу Shortparis
Дэвид Духовны и Лаверна Кокс снимутся в сатирической комедии «Soapbox»
В Ставрополе школьницы получили губки для уборки на 8 Марта. Это месть за подарки на 23 Февраля
«Ты взяла деньги»: Тарантино ответил актрисе «Криминального чтива», осудившей расизм в фильме
Майли Сайрус в образе Ханны Монтаны в трейлере спецвыпуска к юбилею сериала
Гаэль Гарсия Берналь появится в фильме по мотивам «Страны слепых» Герберта Уэллса
Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм
Назван город России, где оставляют меньше всего чаевых
10-летний дизайнер представил коллекцию на Неделе моды в Париже
Сериал «Форсайты» продлили на третий сезон
Пикник «Афиши» отметил женский праздник тренировками со звездами

Появился трейлер фильма «Обсессия»

Афиша Daily
Кадр: Capstone Pictures

Появился трейлер американского хоррора «Обсессия». Компания «Экспонента фильм» фильм выпустит в российский прокат 21 мая.

Главные роли исполнили Майкл Джонстон («Волчонок», «Супергtрл»), Инде Наварретт («Супермен и Лоис», «Джекпот»), Купер Томлинсон («Milk & Serial», «Манк») и Меган Лоулесс («Девушка из Плейнвилля», «Чужая ненависть»).

Ленту снял Карри Баркер. Премьера состоялась в сентябре 2025 года в секции «Полночное безумие» Международного кинофестиваля в Торонто, где фильм занял второе место по итогам зрительского голосования.


 

По сюжету безнадежный романтик Беар давно и безответно влюблен в красавицу Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит странную безделушку — волшебную палочку. Если ее сломать, исполнится твое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. Девушка и правда в него влюбляется. Однако его счастью быстро приходит конец. Парень замечает, что Ники буквально им одержима, а ее знаки внимания становятся все более пугающими. Оказывается, желание парня исполнилось, но совсем не так, как он мечтал.

Расскажите друзьям