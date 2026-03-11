Певица Кэти Перри проиграла суд против дизайнера Кейти Перри

Американская певица Кэти Перри проиграла в суде своей тезке — австралийскому дизайнеру Кейти Перри. Об этом сообщил The Guardian.
Женщины судились из‑за торговых марок. Перри-дизайнеру не понравилось, что бренд Перри-певицы Kitty Purry можно перепутать с ее собственным Katie Perry. В 2019 году Кейти (ее настоящее имя Кэтрин Тейлор) подала в суд на Кэти.
В 2023-м суд постановил, что фирма певицы действительно нарушила права на товарный знак во время тура по Австралии 2014 года. Кэти Перри обжаловала это решение — и одержала победу. Регистрацию товарного знака Katie Perry постановили отменить.
Но Кейти Перри не сдалась и обратилась в Верховный суд. Он уже принял решение в пользу дизайнера. Суд постановил, что марка Katie Perry не нарушает закон о товарных знаках, и ее вряд ли кто‑то спутает с брендом американской звезды.
По мнению суда, Тейлор не знала о певице в апреле 2007 года, когда подала заявку на регистрацию коммерческого названия своего магазина одежды для дома. В сентябре 2008 года она подала заявку на регистрацию товарного знака — это было уже после выхода хита «I Kissed a Girl» Кэтрин Хадсон (это настоящее имя певицы Перри).