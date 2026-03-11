Билли Айлиш планирует сыграть в фильме «Колокол желания»

У Telegram массовый сбой в России
Афиша Daily
Фото: billieeilish

Американская певица Билли Айлиш намерена сыграть в фильме «Колокол желания» — экранизации одноименного романа Сильвии Плат. Об этом сообщил.

Режиссером и сценаристом картины выступит обладательница премии «Оскар» Сара Полли, известная по драме «Женщины говорят». Ленту выпустит компания Focus Features.

Какую роль планирует исполнить Айлиш, не уточняется. По информации СМИ, артистка ведет переговоры об участии в проекте.

Роман «Колокол желания» — динственное произведение американской писательницы и поэтессы Сильвии Плат. В нем автор рассказала полуавтобиографическую историю о душевном кризисе молодой женщины, живущей в 50-х годах.

Книга раскрыла влияние на девушек жестких общественных жиданий. Она стала литературной классикой. Роман был опубликован под псевдонимом в 1963 году незадолго до самоубийства Плат.

Экранизацию книги спродюсирует Джой Горман Веттлс. В разработке картины примут участие ее компания Joy Coalition, Plan B Entertainment и StudioCanal.

Ранее Айлиш уже выступала в качестве актрисы. Она снялась в сериале «Рой». Если певица снимется в «Колоколе желания», это будет ее первая роль в полнометражном кино.

