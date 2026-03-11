Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»
Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»
Михайловский театр закроется на реконструкцию до 2027 года
Вышел первый трейлер хоррора «Хокум» с Адамом Скоттом
Суд не встал на сторону москвича, которому обещали бесплатную пиццу на сто лет
Стивен Спилберг снова стал богатейшей знаменитостью по версии Forbes
Билли Айлиш планирует сыграть в фильме «Под стеклянным колпаком»
В Москве пройдет первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами»
Кейт Уинслет снимется в «Охоте на Голлума»
Певица Кэти Перри проиграла суд против дизайнера Кейти Перри
Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Появился трейлер фильма «Обсессия»
Начались съемки комедийного сериала «Полицейский по обмену»
Ильдар Абдразаков станет художественным руководителем Михайловского театра
В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре
Apple Music запустит полное прослушивание песен внутри TikTok
У Telegram массовый сбой в России
В Подмосковье начнут проверять школьные тетради с помощью нейросети
Фестиваль «Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса
Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета
Подруга Лерчек рассказала, что у блогерши диагностировали рак желудка
«Яндекс» и международный фонд Л.Н.Толстого оцифруют наследие писателя

В Россию в 2025 году въехали почти 160 000 туристов из ЕС

Фото: Артур Новосильцев/агентство «Москва»

Почти 160 000 граждан стран Евросоюза пересекли российскую границу в 2025 году в качестве туристов, пишет РИА «Новости».

Среди них чаще других въезжали граждане Германии — 66 000. 18 700 были гражданами Эстонии, 12 500 — Латвии.

Из Италии приезжали 10 600 человек, из Франции — 8000, Польши — 6100. Большое количество туристов приехали в прошлом году из Литвы и Болгарии — 5334 и 5115 человек соответственно.

В 2026 году интерес российских туристов к Южной Корее вырос на 40%. Основной причиной стал мировой тур BTS. Туроператоры отметили резкий рост спроса на тематические экскурсии.

