В Россию в 2025 году въехали почти 160 тысяч туристов из ЕС

Из Италии приезжали 10,6 тысячи человек, Франции — 8 тысяч, Польши — 6,1 тысячи. Большое количество туристов приехали в прошлом году из Литвы и Болгарии — 5334 и 5115 человек соответственно.



В 2026 году интерес российских туристов к Южной Корее вырос на 40%. Основной причиной стал мировой тур BTS. Туроператоры отметили резкий рост спроса на тематические экскурсии.