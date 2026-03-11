Apple Music запустит полное прослушивание песен внутри TikTok

Кейт Уинслет снимется в «Охоте на Голлума»
Иллюстрация: Apple / TikTok

Подписчики Apple Music смогут слушать песни в приложении TikTok c помощью функций Play Full Song и Listening Party. Об этом пишет The Verge.

Кнопка Play Full Song для запуска треков появится в ленте рекомендаций и на страницах звуков. В режиме Listening Party пользователи могут создавать общие сессии с друзьями или участвовать в прямых эфирах артистов. 

Обновление заработает у пользователей по всему миру в ближайшие недели. Музыканты при этом получат стандартные роялти за стриминг. 

«Прослушивание любимой музыки должно быть легким. Подписчики Apple Music могут легко перейти от поиска трека на TikTok к его мгновенному прослушиванию, не сбиваясь с потока», — сказал соруководитель Apple Music Оле Оберманн. 

Недавно стало известно, что YouTube продолжает тестировать личные сообщения. В ноябре 2025 года функцию ввели в тестовом режиме для жителей Польши и Ирландии, а затем расширили географию на европейские страны.

