Apple Music запустит полное прослушивание песен внутри TikTok

Обновление заработает у пользователей по всему миру в ближайшие недели. Музыканты при этом получат стандартные роялти за стриминг.



«Прослушивание любимой музыки должно быть легким. Подписчики Apple Music могут легко перейти от поиска трека на TikTok к его мгновенному прослушиванию, не сбиваясь с потока», — сказал соруководитель Apple Music Оле Оберманн.



Недавно стало известно, что YouTube продолжает тестировать личные сообщения. В ноябре 2025 года функцию ввели в тестовом режиме для жителей Польши и Ирландии, а затем расширили географию на европейские страны.