Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»
Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»
Михайловский театр закроется на реконструкцию до 2027 года
Вышел первый трейлер хоррора «Хокум» с Адамом Скоттом
Суд не встал на сторону москвича, которому обещали бесплатную пиццу на сто лет
Стивен Спилберг снова стал богатейшей знаменитостью по версии Forbes
Билли Айлиш планирует сыграть в фильме «Колокол желания»
В Россию в 2025 году въехали почти 160 тысяч туристов из ЕС
В Москве пройдет первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами»
Кейт Уинслет снимется в «Охоте на Голлума»
Певица Кэти Перри проиграла суд против дизайнера Кейти Перри
Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Появился трейлер фильма «Обсессия»
Начались съемки комедийного сериала «Полицейский по обмену»
Ильдар Абдразаков станет художественным руководителем Михайловского театра
В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре
Apple Music запустит полное прослушивание песен внутри TikTok
У Telegram массовый сбой в России
В Подмосковье начнут проверять школьные тетради с помощью нейросети
Фестиваль «Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса
Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета
Подруга Лерчек рассказала, что у блогерши диагностировали рак желудка
«Яндекс» и международный фонд Л.Н.Толстого оцифруют наследие писателя
Саундтрек к Atomic Heart впервые издадут на виниле в честь выхода финального дополнения
Филологи объяснили, зачем в русском языке нужна буква «ё»
Звезда «Гарри Поттера» Кэти Люн не вернулась бы в прошлое, чтобы снова сыграть роль Чжоу Чанг
Джаафар Джексон в роли дяди Майкла в новом тизере байопика о поп-певце

Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества

Афиша Daily
Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Роскачество выявило в 12 брендах школьных брюк для мальчиков высокоопасные вещества — фенолы. Об этом пишет ТАСС.

Нарушения обнаружили в вещах марок «Три сезона» (черного цвета), «Полишинель», «Перемена», Jacote, Pinkvin, Sky Lake, CoolievaKids, Handster, «Персона Junior», Kotel, Modernfeci, Z-inger Homme. Безопасными признаны брюки Choupette, «Старт», Melia, Truvor, Optri, «Три сезона» (синего цвета) и Evrika.

«Фенолы относятся к высокоопасным веществам, могут накапливаться в организме, вызывать головные боли, аллергию, общее недомогание», — говорится в сообщении. По прочим показателям химической безопасности, в частности по свободному формальдегиду, превышений не выявили.

При этом в каждом втором образце зафиксировали недостоверный состав. В восьми случаях (Kotel, Modernfeci, Z-inger Homme, Optri, CoolievaKids, Handster, Pinkvin, Evrika) это грубая подмена натуральных волокон синтетикой — шерсть и хлопок были заменены полиэстером в разы или полностью. Кроме этого, по результатам исследования только брюки «Перемена», Choupette, Sky Lake и «Три сезона» (синие) обеспечивают нормальный теплообмен. Все брюки выдержали проверку на усадку после стирки и почти все исследованные образцы показали хорошие результаты по прочности и износостойкости.

Эксперты Роскачества также обнаружили нарушения правил маркировки и сертификации — в основном это касалось брюк, произведенных в Китае. «Потребитель дезориентирован: в качестве школьной формы нередко реализуется одежда, предназначенная лишь для кратковременной носки. <…> В целях предотвращения введения потребителей в заблуждение ГОСТ Р 71582-2024 закрепил понятие „школьная форма“. Это позволяет защитить права потребителей и исключить недобросовестные практики на рынке», — сказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Роспотребнадзор объявил предостережения производителям, изготовителям и продавцам брюк торговых марок «Полишинель», Jacote, SkyLake, CoolievaKids, «Старт», Melia, Pinkvin. Большинство их них сообщили, что приняли решение прекратить производство брюк с нарушениями, усилить контроль за входным сырьем и провести корректирующие мероприятия.

Расскажите друзьям