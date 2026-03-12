Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества

Роскачество выявило в 12 брендах школьных брюк для мальчиков высокоопасные вещества — фенолы. Об этом пишет ТАСС.
Нарушения обнаружили в вещах марок «Три сезона» (черного цвета), «Полишинель», «Перемена», Jacote, Pinkvin, Sky Lake, CoolievaKids, Handster, «Персона Junior», Kotel, Modernfeci, Z-inger Homme. Безопасными признаны брюки Choupette, «Старт», Melia, Truvor, Optri, «Три сезона» (синего цвета) и Evrika.
«Фенолы относятся к высокоопасным веществам, могут накапливаться в организме, вызывать головные боли, аллергию, общее недомогание», — говорится в сообщении. По прочим показателям химической безопасности, в частности по свободному формальдегиду, превышений не выявили.
При этом в каждом втором образце зафиксировали недостоверный состав. В восьми случаях (Kotel, Modernfeci, Z-inger Homme, Optri, CoolievaKids, Handster, Pinkvin, Evrika) это грубая подмена натуральных волокон синтетикой — шерсть и хлопок были заменены полиэстером в разы или полностью. Кроме этого, по результатам исследования только брюки «Перемена», Choupette, Sky Lake и «Три сезона» (синие) обеспечивают нормальный теплообмен. Все брюки выдержали проверку на усадку после стирки и почти все исследованные образцы показали хорошие результаты по прочности и износостойкости.
Эксперты Роскачества также обнаружили нарушения правил маркировки и сертификации — в основном это касалось брюк, произведенных в Китае. «Потребитель дезориентирован: в качестве школьной формы нередко реализуется одежда, предназначенная лишь для кратковременной носки. <…> В целях предотвращения введения потребителей в заблуждение ГОСТ Р 71582-2024 закрепил понятие „школьная форма“. Это позволяет защитить права потребителей и исключить недобросовестные практики на рынке», — сказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Роспотребнадзор объявил предостережения производителям, изготовителям и продавцам брюк торговых марок «Полишинель», Jacote, SkyLake, CoolievaKids, «Старт», Melia, Pinkvin. Большинство их них сообщили, что приняли решение прекратить производство брюк с нарушениями, усилить контроль за входным сырьем и провести корректирующие мероприятия.