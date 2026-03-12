Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное

Четыре исполнителя теракта в «Крокус Сити Холле» ― Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов ― приговорены к пожизненным срокам. Дополнительно им назначили штрафы по 990 тыс. рублей, сообщает РБК.
Пожизненный срок также получили 11 пособников террористов. Еще четырем пособникам дали от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев.
Братья Исроил и Диловар Исломовы, а также их отец Аминчон Исломов, получившие по 19 лет 11 месяцев, вину не признали. Следствие считает, что они помогли террористам скрыться ― передали им автомобиль Renault Symbol, на котором нападавшие покинули место происшествия. Исломовы сказали, что не знали о намерениях людей, которым помогали с транспортом. Защита настаивала, что действия подсудимых носили бытовой характер и не свидетельствуют о причастности к террористической деятельности.
Алишер Касимов, которому назначили 22 года 6 месяцев, сдавал квартиру исполнителям нападения. Он тоже не признал вину, заявив, что не знал о планах жильцов и воспринимал их как обычных арендаторов.
Уголовное дело о теракте рассматривали семь месяцев. Прокуратура требовала назначить исполнителям теракта пожизненные сроки. Всех четверых обвиняли в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, участии в деятельности террористической организации и совершении террористического акта.
Все заседания проходили в закрытом режиме из-за угроз безопасности участникам процесса и наличия в материалах секретной информации.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. Атака унесла жизни 150 человек, среди них шестеро детей, еще 609 человек получили ранения.