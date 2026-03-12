Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»
Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»
Михайловский театр закроется на реконструкцию до 2027 года
Вышел первый трейлер хоррора «Хокум» с Адамом Скоттом
Суд не встал на сторону москвича, которому обещали бесплатную пиццу на сто лет
Стивен Спилберг снова стал богатейшей знаменитостью по версии Forbes
Билли Айлиш планирует сыграть в фильме «Под стеклянным колпаком»
В Россию в 2025 году въехали почти 160 000 туристов из ЕС
В Москве пройдет первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами»
Кейт Уинслет снимется в «Охоте на Голлума»
Певица Кэти Перри проиграла суд против дизайнера Кейти Перри
Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Появился трейлер фильма «Обсессия»
Начались съемки комедийного сериала «Полицейский по обмену»
Ильдар Абдразаков станет художественным руководителем Михайловского театра
В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре
Apple Music запустит полное прослушивание песен внутри TikTok
У Telegram массовый сбой в России
В Подмосковье начнут проверять школьные тетради с помощью нейросети
Фестиваль «Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса
Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета
Подруга Лерчек рассказала, что у блогерши диагностировали рак желудка
«Яндекс» и международный фонд Л.Н.Толстого оцифруют наследие писателя

Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное

Афиша Daily
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Четыре исполнителя теракта в «Крокус Сити Холле» ― Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов ― приговорены к пожизненным срокам. Дополнительно им назначили штрафы по 990 тыс. рублей, сообщает РБК. 

Пожизненный срок также получили 11 пособников террористов. Еще четырем пособникам дали от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев. 

Братья Исроил и Диловар Исломовы, а также их отец Аминчон Исломов, получившие по 19 лет 11 месяцев, вину не признали. Следствие считает, что они помогли террористам скрыться ― передали им автомобиль Renault Symbol, на котором нападавшие покинули место происшествия. Исломовы сказали, что не знали о намерениях людей, которым помогали с транспортом. Защита настаивала, что действия подсудимых носили бытовой характер и не свидетельствуют о причастности к террористической деятельности.

Алишер Касимов, которому назначили 22 года 6 месяцев, сдавал квартиру исполнителям нападения. Он тоже не признал вину, заявив, что не знал о планах жильцов и воспринимал их как обычных арендаторов.

Уголовное дело о теракте рассматривали семь месяцев. Прокуратура требовала назначить исполнителям теракта пожизненные сроки. Всех четверых обвиняли в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, участии в деятельности террористической организации и совершении террористического акта.

Все заседания проходили в закрытом режиме из-за угроз безопасности участникам процесса и наличия в материалах секретной информации.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. Атака унесла жизни 150 человек, среди них шестеро детей, еще 609 человек получили ранения.

Расскажите друзьям