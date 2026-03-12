Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 тыс. рублей
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»
Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»
Михайловский театр закроется на реконструкцию до 2027 года
Вышел первый трейлер хоррора «Хокум» с Адамом Скоттом
Суд не встал на сторону москвича, которому обещали бесплатную пиццу на сто лет
Стивен Спилберг снова стал богатейшей знаменитостью по версии Forbes
Билли Айлиш планирует сыграть в фильме «Под стеклянным колпаком»
В Россию в 2025 году въехали почти 160 000 туристов из ЕС
В Москве пройдет первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами»
Кейт Уинслет снимется в «Охоте на Голлума»
Певица Кэти Перри проиграла суд против дизайнера Кейти Перри
Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Появился трейлер фильма «Обсессия»
Начались съемки комедийного сериала «Полицейский по обмену»
Ильдар Абдразаков станет художественным руководителем Михайловского театра
В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре

«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах

Российская сеть ресторанов «Вкусно — и точка» выходит на международный рынок, первым зарубежным направлением для нее станет Кыргызстан. Об этом пишет «Большой город» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ориентировочно первые рестораны сети откроются в Кыргызстане в конце 2026 года. Развивать франшизу компании в стране будет ОсОО «Алькрест Фуд».

«Кыргызстан — динамично развивающийся рынок с растущим спросом на качественные и доступные форматы общественного питания. „Вкусно — и точка“ является правопреемником крупнейшей международной сети в России и начинает активно развиваться через франчайзинг за рубежом», — сказал генеральный директор ОсОО «Алькрест Фуд» Темирлан Миргазы.

В 2024 году сеть «Вкусно — и точка» передумала выходить на рынок Абхазии, чтобы не конфликтовать с McDonald’s. «Мы внимательно изучили рынок Абхазии и пришли к выводу, что не будем там открываться. Причин этому несколько: с одной стороны, Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, а там работает франшиза McDonald’s, и мы бы не хотели создавать конфликт», — сказал гендиректор сети Олег Пароев.



 

