В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны

В Москве с 6 по 10 марта заметно выросли продажи средств связи, для работы которых не нужен интернет. Оборот пейджеров увеличился на 73%, бытовых радиостанций ― на 27%, стационарных телефонов ― на 25%. Об этом сообщает BFM со ссылкой на данные маркетплейса Wildberries.
По мнению экспертов, бизнес и обычные пользователи запасаются впрок из-за блокировок интернета и мобильной связи. При этом пейджинговой инфраструктуры в Москве нет уже несколько лет, поэтому пейджеры скупают в панике ― как гречку или туалетную бумагу. Сейчас пейджинговая связь используется только в отдельных сферах: в медицине, атомной энергетике, экстренных и специальных службах, на транспорте.
С рациями другая проблема: переговоры по ним будут доступны всем, а чтобы получить сигнал, нужно постоянно дежурить у радиостанции. «Если сейчас тысяча человек одновременно в каком-то микрорайоне Москвы будет общаться, то получится хаос, зашумление. Радиоканал активно применяется у дальнобойщиков, чтобы общаться с коллегами, к примеру, о каких-то ЧП», ― пояснил гендиректор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев.
При этом продажи вайфай-роутеров в столице в последние дни не выросли. Как предполагает BFM, эти устройства москвичи закупили заранее. В Wildberries сообщали, что оборот роутеров за прошлый год вырос на 70%.
Раскупают москвичи и бумажные карты, атласы и путеводители. По информации магазинов «Читай-город», их оборот увеличился на 48% по сравнению с неделей ранее.
С 3 марта москвичи жалуются на проблемы с мобильной связью. Они отмечают, что не работают в том числе сайты из «белого списка», которые должны быть доступны при отключениях мобильного интернета властями. Обычно такие блокировки происходят во время атак беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения связи в столице и регионах необходимы для обеспечения безопасности граждан.
Ущерб бизнеса от отключения интернета в Москве за пять дней мог составить от 3 до 5 млрд рублей. Больше всего пострадали курьерские службы, такси, каршеринг и предприятия розничной торговли.