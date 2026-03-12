В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны

По мнению экспертов, бизнес и обычные пользователи запасаются впрок из-за блокировок интернета и мобильной связи. При этом пейджинговой инфраструктуры в Москве нет уже несколько лет, поэтому пейджеры скупают в панике ― как гречку или туалетную бумагу. Сейчас пейджинговая связь используется только в отдельных сферах: в медицине, атомной энергетике, экстренных и специальных службах, на транспорте.