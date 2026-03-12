Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 тыс. рублей
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»
Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»
Михайловский театр закроется на реконструкцию до 2027 года
Вышел первый трейлер хоррора «Хокум» с Адамом Скоттом
Суд не встал на сторону москвича, которому обещали бесплатную пиццу на сто лет
Стивен Спилберг снова стал богатейшей знаменитостью по версии Forbes
Билли Айлиш планирует сыграть в фильме «Под стеклянным колпаком»
В Россию в 2025 году въехали почти 160 000 туристов из ЕС
В Москве пройдет первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами»
Кейт Уинслет снимется в «Охоте на Голлума»
Певица Кэти Перри проиграла суд против дизайнера Кейти Перри
Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Появился трейлер фильма «Обсессия»
Начались съемки комедийного сериала «Полицейский по обмену»
Ильдар Абдразаков станет художественным руководителем Михайловского театра
В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре

В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны

Афиша Daily
Фото: Dmitriy83/Getty Images

В Москве с 6 по 10 марта заметно выросли продажи средств связи, для работы которых не нужен интернет. Оборот пейджеров увеличился на 73%, бытовых радиостанций ― на 27%, стационарных телефонов ― на 25%. Об этом сообщает BFM со ссылкой на данные маркетплейса Wildberries.

По мнению экспертов, бизнес и обычные пользователи запасаются впрок из-за блокировок интернета и мобильной связи. При этом пейджинговой инфраструктуры в Москве нет уже несколько лет, поэтому пейджеры скупают в панике ― как гречку или туалетную бумагу. Сейчас пейджинговая связь используется только в отдельных сферах: в медицине, атомной энергетике, экстренных и специальных службах, на транспорте.

С рациями другая проблема: переговоры по ним будут доступны всем, а чтобы получить сигнал, нужно постоянно дежурить у радиостанции. «Если сейчас тысяча человек одновременно в каком-то микрорайоне Москвы будет общаться, то получится хаос, зашумление. Радиоканал активно применяется у дальнобойщиков, чтобы общаться с коллегами, к примеру, о каких-то ЧП», ― пояснил гендиректор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев. 

При этом продажи вайфай-роутеров в столице в последние дни не выросли. Как предполагает BFM, эти устройства москвичи закупили заранее. В Wildberries сообщали, что оборот роутеров за прошлый год вырос на 70%.

Раскупают москвичи и бумажные карты, атласы и путеводители. По информации магазинов «Читай-город», их оборот увеличился на 48% по сравнению с неделей ранее.  

С 3 марта москвичи жалуются на проблемы с мобильной связью. Они отмечают, что не работают в том числе сайты из «белого списка», которые должны быть доступны при отключениях мобильного интернета властями. Обычно такие блокировки происходят во время атак беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения связи в столице и регионах необходимы для обеспечения безопасности граждан.

Ущерб бизнеса от отключения интернета в Москве за пять дней мог составить от 3 до 5 млрд рублей. Больше всего пострадали курьерские службы, такси, каршеринг и предприятия розничной торговли. 

