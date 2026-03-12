Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике

Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»
Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»
Михайловский театр закроется на реконструкцию до 2027 года
Вышел первый трейлер хоррора «Хокум» с Адамом Скоттом
Суд не встал на сторону москвича, которому обещали бесплатную пиццу на сто лет
Стивен Спилберг снова стал богатейшей знаменитостью по версии Forbes
Билли Айлиш планирует сыграть в фильме «Под стеклянным колпаком»
В Россию в 2025 году въехали почти 160 000 туристов из ЕС
В Москве пройдет первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами»

Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике

Афиша Daily
Фото: @kyliejenner

В интервью для Vanity Fair блогер и звезда шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер рассказала, что получает предложения о съемках в фильмах.

«Я получила несколько сценариев и пока не нашла ничего подходящего, но я на 100% хочу. Мне очень нравятся комедии. Думаю, у меня это хорошо получается. Может быть, в следующий раз, когда мы с вами будем разговаривать, я сыграю главную роль в боевике!» — добавила она.

Недавно у Дженнер было камео в мокьюментари «Момент», спродюсированном Charli XCX и снятом Эйданом Замири. Кайли рассказала, что сама предложила включить себя в сценарий. «Я чувствовала, что это удобный путь для меня, потому что я знаю его, я знаю Чарли — для моей первой работы это было идеально. Они ответили, и Чарли была очень заинтересована», — рассказала звезда.

Ранее Кайли Дженнер выпустила первый музыкальный трек совместно с дуэтом Terror Jr. Она представила песню «Fourth Strike» под сценическим именем King Kylie.

