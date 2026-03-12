Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз

Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»
Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»
Михайловский театр закроется на реконструкцию до 2027 года
Вышел первый трейлер хоррора «Хокум» с Адамом Скоттом
Суд не встал на сторону москвича, которому обещали бесплатную пиццу на сто лет
Стивен Спилберг снова стал богатейшей знаменитостью по версии Forbes
Билли Айлиш планирует сыграть в фильме «Под стеклянным колпаком»
В Россию в 2025 году въехали почти 160 000 туристов из ЕС
В Москве пройдет первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами»

Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз

Главгосэкспертиза России согласовала первую часть проекта строительства аэродромной инфраструктуры аэропорта Архыз в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом говорится на сайте министерства транспорта.

Первый для региона аэропорт откроется в 2029 году в 40 километрах от Черкесска. Регион — единственный на Северном Кавказе, где нет собственного гражданского аэропорта. «Новая воздушная гавань усилит транспортную сеть всего Северного Кавказа, сделает этот развивающийся регион еще более доступным и современным», — сказал министр транспорта Андрей Никитин.

Генеральный план разработали в институте «Аэропроект». Планируется строительство взлетно-посадочной полосы длиной 3000 метров, двух рулежных дорожек и перрона с местами стоянок воздушных судов и командно-диспетчерского пункта. Аэродром оснастят современным радиотехническим, метеорологическим и светосигнальным оборудованием российского производства. 

«Для пассажиров из Карачаево-Черкесии ближайшая доступная авиагавань находится в Минеральных Водах. С открытием нового аэропорта жителям республики будет удобнее перемещаться по стране, а гостям региона — планировать путешествия. Дополнительные возможности для поездок также получат жители соседних регионов — Ставропольского и Краснодарского краев», — прокомментировал глава Росавиации Дмитрий Ядров.

