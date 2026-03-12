Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Афиша Daily
Иллюстрация: Xicoia

ИИ-актриса Тилли Норвуд представила дебютный сингл и сопровождающий его музыкальный видеоклип, пишет The Hollywood Reporter.

Название песни — «Take the Lead». В тексте есть строки: «Когда они говорят обо мне, они не видят человеческой искры, творчества… Я всего лишь инструмент, но во мне есть жизнь. <…> Я не кукла, я звезда».

 

Источник: Xicoia

Лирика навеяна недавно опубликованным эссе Элины Ван дер Велден, создательницы Норвуд и генерального директора продакшен-компании Particle6, а также ее ИИ-студии Xicoia. Эссе стало реакцией на хейт в сторону ИИ-актрисы после новости о том, что агенты собираются подписать с ней контракт.

В примечании к видео говорится: «Следующая постановка была создана 18 реальными людьми: от художников-постановщиков до дизайнеров костюмов, промпт-инженеров, монтажеров и актера. Ни один фламинго не пострадал в процессе».

