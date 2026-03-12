Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»

Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»
Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»
Михайловский театр закроется на реконструкцию до 2027 года
Вышел первый трейлер хоррора «Хокум» с Адамом Скоттом
Суд не встал на сторону москвича, которому обещали бесплатную пиццу на сто лет
Стивен Спилберг снова стал богатейшей знаменитостью по версии Forbes
Билли Айлиш планирует сыграть в фильме «Под стеклянным колпаком»

Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»

Афиша Daily
Фото: ДК «Альфа Кристалл»

23 мая в московском ДК «Альфа Кристалл» пройдет музыкальный фестиваль «Это база». Составом первой волны лайнапа с «Афишей Daily» поделились организаторы.

Хедлайнером первой волны стал рэпер Yanix ― один из самых заметных представителей новой школы русского рэпа. Ему компанию составят основатель «Пасош» и «Прыгай киска» Петар Мартич, а также DJ Stonik1917, сочетающий хаус 90-х, диджейскую эстетику и аналоговое оборудование.

Среди других заявленных артистов ― Wuna, Weeka, Daily Slime, Mashkov, Errortica и Wasta. Имена остальных участников объявят позже. 

Впервые после зимнего перерыва тусовка охватит не только внутренние помещения ДК «Альфа Кристалл», но и двор. Запланированы большая уличная сцена и две ночные локации.

По традиции событие начнется со скейт-контеста, который продлится два-три часа. В программе также заявлены граффити-контест и фуд-корт со стритфуд-проектами города.

Первая «База» прошла в 2023 году в только что открытом «Суперметалле». Тогда на сцену вышли OG Buda, Alblak 52, «Лауд», Anikv, Кассета и Карина Истомина. На «Базе» в 2024 году гости слушали Saluki, Biicla и других артистов. 

