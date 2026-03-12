В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»

Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Афиша Daily
Фото: arkady.klimenkov

В Краснодаре кофейня Cotton Cars Café пошутила: добавила в меню коктейли, рецепты которых нашли в файлах Эпштейна. В сети шутку не поняли — теперь заведение «отменяют».

Скандальный ролик опубликовали в инстаграме* кофейни в начале марта. Посетителям предложили попробовать напитки на основе популярного энергетика, отсылающие к месту преступлений Эпштейна, «запретному плоду» и конфетам.

Видео: cottoncarscafe

Видео набрало более 500 лайков в соцсети, но преимущественно реакция подписчиков Cotton Cars Café была негативной. В комментариях люди заявили, что шокированы оскорбительным чувством юмора владельцев кафе.

По мнению пользователей, трагедии людей, ставших жертвами Эпштейна и его сообщников, не повод для шуток, тем более что среди пострадавших от рук преступника было много несовершеннолетних.

1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8

«Это оскорбляет память жертв, противоречит базовым нормам морали и человечности. Мы, ваши потенциальные клиенты, ожидаем уважения и ответственности», — написала одна девушка. Другие комментаторы были еще более жесткими в оценке рилса.

Владельцы бизнеса не стали ни извиняться перед клиентами, ни удалять оскорбивший их ролик. Они отключили комментарии к публикации и как ни в чем не бывало продолжили публиковать положительные отзывы на свой сервис.

Но неудачная шутка все же не обошлась для кофейни без последствий. Разгневанные пользователи стали оставлять плохие отзывы на Cotton Cars Café в «2ГИС». Рейтинг заведения упал до 2,1 балла из 5.

1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

Критике подвергся не только сомнительный маркетинг, но и отношение персонала к женщинам. По словам клиенток, владелец кафе Гор Мартиросян оскорбляет девушек и в комментариях, и даже при обслуживании.

В одном из отзывов жительница Краснодара утверждает, что ее в заведении назвали «бобрихой». «Возможно, мне послышалось…» — написала с надеждой она. Кроме того, женщины пожаловались на реакцию на критику.

Мартиросян, как рассказали подписчицы Cotton Cars Café, высмеял внешность девушек, которые указали ему на неэтичность маркетингового хода. Он без разрешения опубликовал их фото на странице кофейни, сопроводив их эмодзи клоуна и собственной негативной реакцией. Женщин он называл «фемками».

В ответ клиентки пожаловались на личную страницу бизнесмена. Ее вскоре удалили из‑за числа обращений. Сооснователь Cotton Cars Café Аркадий Клименков возмутился случившимся. По его мнению, границы дозволенного кофейня не переходила.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

