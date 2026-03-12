Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко

Звезда сериала «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер, действие которого развернется в Марокко. Об этом сообщил Deadline.
Фильм, у которого пока нет названия, выпустят компании Mariri Productions и Autopilot. Сценарий к нему написал Сэм Бойер, чей текст в 2023 году попадал в черный список лучших нереализованных сценариев Голливуда.
Леруа-Болье сыграет в проекте одну из ролей. Сюжет будущей картины пока держится в секрете. Съемки запланированы на осень, они пройдут в Марокко. Кастингом занимается Николас Деруэ из ND et Fils.
Продюсерами фильма выступят Леруа-Болье, Эленора Дейли и Эдуард де Лашометт. Для актрисы проект станет первым опытом в продюсировании. Ранее Леруа-Болье отмечала, что хотела бы создавать ленты с яркими, зрелыми женскими персонажами.