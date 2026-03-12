«Превратила 8 марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой

Визажистка Ирина Топал из Краснодара рассказала в инстаграме* о кошмарных, по ее мнению, условиях работы на ледовом шоу «Ассоль» фигуристки Алины Загитовой. Она заявила, что ее «поимели» организаторы представления.
Топал поделилась, что ей предложили поработать 8 марта на ледовом спектакле. Гримеру обещали, что она будет занята в течение трех, максимум четырех часов. После чего сможет посмотреть шоу как зритель.
Девушка согласилась, хотя за работу не предполагалось денежное вознаграждение. Ирина посчитала, что опыт в таком большом шоу — хороший бонус для ее карьеры. К тому же ранее она участвовала в крупном мероприятии на схожих условиях.
Но Международный женский день за кулисами «Ассоль», по словам Топал, превратился в кошмар. Занятость специалистки не соответствовала анонсированной, а задачи были поставлены так неясно, что специалистке пришлось «работать за четверых».
«Кто же знал, что на самом деле я буду смотреть на арену на маленьком экране за кулисами в перерывах между переодеваниями и правками грима артистов. А на площадке пробуду не три, а целых девять часов», — поделилась Топал.
Визажистка отметила, что «на этапе подготовки ничего не было понятно». Команда шоу не представила Ирине артистов, не показала, как они выглядят и каким должен быть их финальный образ. Сами фигуристы тоже не знали, каких героев они играют, какие костюмы, усы и парики им требуются.
«Мне постоянно приходилось бегать и уточнять все это, чтобы не ошибиться. Некоторые из артистов капризничали и не хотели заранее клеить пости. Некоторые слишком поздно приехали. Кроме того, у них постоянно были репетиции и из‑за этого почти весь объем работы свалился на меня единовременно», — рассказала Ирина.
По словам Топал, ей пришлось «плести косы и крепить парики за считанные секунды, молясь, чтобы ничего не слетело на льду во время кульбитов». Стресс был так велик, что после работы гример не могла сдержать нахлынувшие эмоции.
«Напомню, все это бесплатно, и даже еду сказали брать с собой, хотя на площадке был кейтеринг. После окончания шоу я просто закрылась в туалете и рыдала от пережитого стресса и ответственности, которую на меня возложили. Если бы я знала, что вот таким окажется закулисье шоу-бизнеса, я бы никогда на это не согласилась», — заявила Ирина.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.