О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал

Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о не-людях в трейлере «Дня раскрытия»
«Превратила 8 марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой
Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»
Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»
Михайловский театр закроется на реконструкцию до 2027 года

О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал

Афиша Daily
Фото: 20th Century Fox Television

Fox и Hulu заказали сразу два сезона мультсериала «Стьюи» — спин-оффа «Гриффинов». Проект расскажет, как мальчика переводят в другой детский сад. От скуки он начинает использовать свои изобретения, чтобы путешествовать во времени и устраивать хаос.

Автором мультсериала «Стьюи» вновь станет создатель «Гриффинов» Сет Макфарлейн. Он также вновь озвучит героя в его спин-оффе.

Премьера шоу состоится на телеканале Fox в 2027-2028 годах. Проект также появится на стриминговых сервисах Hulu и Disney+.

Мультсериал «Гриффины вышел 31 января 1999 года. Недавно состоялась премьера 24-го сезона. Шоу стало культурным феноменом и остается одним из самых популярных сериалов на стриминговых платформах.

В апреле телеканал Fox объявил, что «Гриффинов» продлили до 27-го сезона. В 2022 году в сети завирусилась фанатская теория об анимационном ситкоме, согласно которой семья Питера погибла, из-за чего он сошел с ума и сам выдумывает все события сериала. Пользователи массово снимали ролики в тиктоке о пугающей версии и пересматривали эпизод, который якобы ее подтверждает.

Расскажите друзьям