О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал

Fox и Hulu заказали сразу два сезона мультсериала «Стьюи» — спин-оффа «Гриффинов». Проект расскажет, как мальчика переводят в другой детский сад. От скуки он начинает использовать свои изобретения, чтобы путешествовать во времени и устраивать хаос.
Автором мультсериала «Стьюи» вновь станет создатель «Гриффинов» Сет Макфарлейн. Он также вновь озвучит героя в его спин-оффе.
Премьера шоу состоится на телеканале Fox в 2027-2028 годах. Проект также появится на стриминговых сервисах Hulu и Disney+.
Мультсериал «Гриффины вышел 31 января 1999 года. Недавно состоялась премьера 24-го сезона. Шоу стало культурным феноменом и остается одним из самых популярных сериалов на стриминговых платформах.
В апреле телеканал Fox объявил, что «Гриффинов» продлили до 27-го сезона. В 2022 году в сети завирусилась фанатская теория об анимационном ситкоме, согласно которой семья Питера погибла, из-за чего он сошел с ума и сам выдумывает все события сериала. Пользователи массово снимали ролики в тиктоке о пугающей версии и пересматривали эпизод, который якобы ее подтверждает.