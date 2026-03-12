Архитектор Смильян Радич Кларк получил Притцкеровскую премию

Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня раскрытия»
Доджа Кэт призналась, что никогда не была на балете или опере. До этого она критиковала Шаламе
Финнеас написал музыку ко второму сезону «Грызни»
Группа Pussycat Dolls вернется на сцену
О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал
«Превратила 8 марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой
Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!

Архитектор Смильян Радич Кларк получил Притцкеровскую премию

Фото: The Pritzker Architecture Prize

Лауреатом Притцкеровской премии в 2026 году стал архитектор Смильян Радич Кларк из Чики. О его победе сообщили на сайте премии.

Специалист получил высшую награду в области архитектуры в мире. Его отметили за «работы на перекрестках неопределенности, экспериментов с материалами и культурной памяти», в которых Радич «отдает предпочтение хрупкости, а не необоснованным претензиям на определенность».

«Его здания кажутся временными, нестабильными или намеренно недостроенными — почти на грани исчезновения, — и все же они обеспечивают структурированное, оптимистичное и тихо радостное убежище, принимая уязвимость как неотъемлемое условие жизненного опыта», — подчеркнули представители награды.

Председатель жюри 2026 года Алехандро Аравена добавил, что Радич в каждой своей работе добивается «радикальной оригинальности, делая неочевидное очевидным», возвращается к базовым основам архитектуры, «одновременно исследуя неизведанные границы.

Постройки Радича, такие как галерея Serpentine в Лондоне и музей доколумбового искусства в Сантьяго, требуют телесного присутствия, считают его коллеги. К тому же они кажутся аскетичными, но требуют точной инженерной разработки. «Его работы отличаются тихим эмоциональным интеллектом, основанным на сопереживании человеческому опыту», — добавили представители премии.

«Архитектура существует между большими, массивными и вечными формами — сооружениями, которые веками стоят под солнцем, ожидая нашего визита, — и меньшими, хрупкими постройками, мимолетными, как жизнь мухи, часто не имеющими четкого предназначения при обычном освещении. В этом напряжении разрозненных времен мы стремимся создавать впечатления, которые несут в себе эмоциональное присутствие, побуждая людей остановиться и переосмыслить мир, который так часто проходит мимо них с безразличием», — отметил сам Радич.

Смильян Радич Кларк родился в Чили в 1965 году. Он окончил архитектурный факультет Католического университета Чили в 1989-м и архитектурный институт IUAV в Венеции в 1992-м. В 1995 году архитектор открыл собственную студию в Сантьяго. Радич неоднократно становился лауреатом архитектурных наград и участвовал в крупных международных выставках. В 2017 году Радич основал фонд Fragil ради поддержки экспериментальной архитектуры.

