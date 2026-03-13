Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания

Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня разоблачения»
Умерла звезда «Приключений Электроника» Василий Скромный
Роман Курцын и Роман Постовалов мерятся силушкой богатырской в тизер-трейлере «Богатырей»
Доджа Кэт призналась, что никогда не была на балете или опере. До этого она критиковала Шаламе
Архитектор Смильян Радич Кларк получил Притцкеровскую премию
Финнеас написал музыку ко второму сезону «Грызни»
Группа The Pussycat Dolls вернется на сцену
О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал
«Превратила 8 Марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой
Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»

Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания

Афиша Daily
Фото: Omar Lopez/Unsplash

Минтранс России разрешит брать в самолет детское питание и материнское молоко объемом более 100 миллилитров, пишет РИА «Новости».

Ввести изменение планируется в этом году. Документ проходит согласование с профильными ведомствами.

На данный момент некоторые российские авиакомпании указывают, что их пассажирам можно провозить детское питание в емкостях больше 100 миллилитров. Однако Минтрансом устанавлено, что один пассажир может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью только не более 100 миллилитров и общим объемом не более 1 литра. Про детское питание и материнское молоко в правилах ведомства говорится, что их можно брать «в количестве, необходимом на время полета».

Недавно United Airlines ужесточила правила поведения на борту. Теперь пассажирам, слушающим музыку или смотрящим видео без наушников, грозит не только отказ в посадке, но и пожизненный бан.

