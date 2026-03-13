Умерла звезда «Приключений Электроника» Василий Скромный

В Одессе в возрасте 61 года скончался Василий Скромный, который в детстве сыграл Макара Гусева в трехсерийном фильме «Приключения Электроника». Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает «АиФ» со ссылкой на людей в его окружении.
Скромный родился в Одессе 26 августа 1964 года. В кино попал случайно ― ассистентка режиссера Юлия Константинова заметила мальчика, когда подбирала новые лица для фильма. 15-летний Василий скатился по школьным перилам, чуть не сбив ее с ног.
После непродолжительных проб Скромному досталась роль в «Приключениях Электроника», где юный актер сыграл рыжего хулигана Макара Гусева. Картина Константина Бромберга, снятая в 1979 году на Одесской киностудии, принесла мальчику всесоюзную известность.
После съемок Скромный окончил театральную школу при Одесской киностудии и снялся еще в шести фильмах, среди которых «Школа», «Третье измерение» и «Комбат».
Затем актерскую карьеру он продолжать не стал, а выбрал профессию моряка. Скромный окончил мореходное училище и работал боцманом на судах. Побывал в Южной Америке, Африке, Австралии и на Кубе.