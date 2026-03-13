Владислава Бакальчука назначили гендиректором «М.Видео»

В Netflix начали работать над сериалом о жизни Фриды Кало
Темой «Архстояния Детского» в 2026 году станет «Время резиновое»
В Госдуме предложили поставить в городах таксофоны с интернетом
Pharaoh оштрафовали на 80 тыс. рублей по новой статье о пропаганде наркотиков
В Китае создали робота, который превращает человека в кентавра
В Москве отложат открытие проката велосипедов и самокатов из‑за холодной зимы
Умерла звезда «Приключений Электроника» Василий Скромный
Роман Курцын и Роман Постовалов мерятся силушкой богатырской в тизер-трейлере «Богатырей»
Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания
Доджа Кэт призналась, что никогда не была на балете или опере. До этого она критиковала Шаламе
Архитектор Смильян Радич Кларк получил Притцкеровскую премию
Финнеас написал музыку ко второму сезону «Грызни»
Группа The Pussycat Dolls вернется на сцену
Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня разоблачения»
О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал
«Превратила 8 Марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой
Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике

Владислава Бакальчука назначили гендиректором «М.Видео»

Фото: «Миллионщики»/YouTube

Владислав Бакальчук занял пост генерального директора компании «М.Видео», сообщает РБК.

Бакальчук назвал своей целью трансформацию «М.Видео» в универсальную мультикатегорийную платформу. По его словам, с августа 2025 года в компании усиливают маркетплейс, ускоряют онлайн-продажи, модернизируют ИТ-инфраструктуру и логистику. «Мы расширяем ассортимент за пределы электроники: развиваем категории спорта, мебели, мототехники и автомобилей, привлекаем новых партнеров и усиливаем логистическую инфраструктуру. <…> В фокусе — рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса», — отметил Бакальчук.

Феликс Либ, занимавший пост гендиректора, стал председателем совета директоров. Он рассказал, что на новой должности сконцентрируется на стратегическом развитии компании и контроле за исполнением ключевых решений совета директоров.

Бакальчук стал главным исполнительным директором в операционной компании сети «М.Видео — Эльдорадо» в августе 2025 года. В 2026-м он также вошел в совет директоров ПАО «ВИ.ру» — владельца онлайн-платформы «ВсеИнструменты.ру». Ранее Бакальчуку принадлежал 1% в ООО «Вайлдберриз», а его бывшей супруге Татьяне Ким — остальные 99%. Они развелись в феврале 2025 года после 22 лет брака. В декабре Бакальчук продал свою долю в «Вайлдберриз».

